Очередь на паром может растянуться на несколько часов

По словам члена правления и директора в сфере обслуживания TS Laevad Аве Метсла, электронные билеты для автомобилей на линии Рохукюла-Хельтермаа и Виртсу-Куйвасту на 21-23, а также 25 и 26 июня практически распроданы.

«На месте можно купить в кассе около 30 процентов билетов для автомобилей на каждый рейс. С билетом в порядке общей очереди время ожидания в порту может составить несколько часов. Просим пассажиров учитывать это. Советуем взять с собой воду и еду, чтобы ждать было приятнее. В здании порта работают кафе и туалет», – сообщила Метсла.

TS Laevad просит пассажиров, купивших электронный билет для автомобиля, пользоваться указанным на билете рейсом и приехать в порт за 15 минут до рейса. «Если пассажир приехал в порт с электронным билетом на более ранний или поздний рейс, а в порту очередь, просим встать в очередь на шоссе», – сказала Метсла.

«Создавшаяся очередь показывает, что автомобили уже не помещаются в общую очередь в зоне порта. Через ворота для обладателей электронных билетов пропускают только пассажиров с электронными билетами на следующий рейс, а ожидающие рейса в общей очереди пассажиры попадают в зону порта в порядке прохождения через кассу», – подчеркнула Метсла. Она попросила пассажиров с автомобилями, которые не купили электронный билет и видят на шоссе очередь, встать в ее конце.