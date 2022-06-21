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Очередь на паром может растянуться на несколько часов

BNS
Очередь на паром может растянуться на несколько часов
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Порт Куйвасту
Порт Куйвасту Фото: Liis Treimann

По данным TS Laevad, распроданы электронные билеты на предпраздничные и следующие за праздниками дни на линии паромного сообщения с Сааремаа и Хийумаа, чтобы попасть на паром по купленному в порядке общей очереди билету, придется ждать несколько часов.

По словам члена правления и директора в сфере обслуживания TS Laevad Аве Метсла, электронные билеты для автомобилей на линии Рохукюла-Хельтермаа и Виртсу-Куйвасту на 21-23, а также 25 и 26 июня практически распроданы.

«На месте можно купить в кассе около 30 процентов билетов для автомобилей на каждый рейс. С билетом в порядке общей очереди время ожидания в порту может составить несколько часов. Просим пассажиров учитывать это. Советуем взять с собой воду и еду, чтобы ждать было приятнее. В здании порта работают кафе и туалет», – сообщила Метсла.

TS Laevad просит пассажиров, купивших электронный билет для автомобиля, пользоваться указанным на билете рейсом и приехать в порт за 15 минут до рейса. «Если пассажир приехал в порт с электронным билетом на более ранний или поздний рейс, а в порту очередь, просим встать в очередь на шоссе», – сказала Метсла.

«Создавшаяся очередь показывает, что автомобили уже не помещаются в общую очередь в зоне порта. Через ворота для обладателей электронных билетов пропускают только пассажиров с электронными билетами на следующий рейс, а ожидающие рейса в общей очереди пассажиры попадают в зону порта в порядке прохождения через кассу», – подчеркнула Метсла. Она попросила пассажиров с автомобилями, которые не купили электронный билет и видят на шоссе очередь, встать в ее конце.

Линию Виртсу-Куйвасту обслуживают паромы Piret и Tõll, они ходят по плотному графику. Дополнительные рейсы также может совершить паром Regula. «На хийумааской линии мы следим за спросом, при необходимости основные суда также совершат дополнительные рейсы поздно вечером», – сказала Метсла.

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