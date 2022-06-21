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«Новости в 7» за 21 июня: правила безопасного разведения костра, что взять с собой в лес и соблюдают ли работодатели закон в предпраздничные дни?

Kanal 7
«Новости в 7» за 21 июня: правила безопасного разведения костра, что взять с собой в лес и соблюдают ли работодатели закон в предпраздничные дни?
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

– Москва пригрозила Литве ответными мерами после шагов Вильнюса по запрету транзита санкционных грузов между Калининградом и остальной Россией.

– Осенью цены на алкогольную продукцию в Эстонии могут резко вырасти, с 10 июля из России в ЕС нельзя будет ввозить целый ряд товаров.

– В Латвии домохозяйствам частично компенсируют расходы на отопление, а в Великобритании началась крупнейшая забастовка железнодорожников.

– Приближается Иванов день, и чтобы праздник прошел весело, безопасно и без несчастных случаев, нужно помнить и следовать правилам.

Эти и другие новости в информационном журнале «Новости в 7» на «Канале 7» за 21 июня.

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