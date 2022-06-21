Установки PzH 2000 пополнили арсенал 155-миллиметровых гаубиц украинской артиллерии, заявил министр обороны. Алексей Резников поблагодарил коллег из Германии и Нидерландов.
Украина получила от Германии самоходные артиллерийские установки PzH 2000
Украина впервые получила от Германии самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников сообщил во вторник, 21 июня. Он поблагодарил свою немецкую коллегу Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), а также нидерланского министра обороны Кайсу Олленгрен за поддержку.
Panzerhaubitze 2000 are finally part of 155 mm howitzer arsenal of the Ukrainian artillery.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 21, 2022
I appreciate all efforts of my colleague 🇩🇪 #DefMin Christine Lambrecht in support of 🇺🇦.
Our artillerymen will bring the heat to the battlefield 🔥🔥🔥!
Photo by BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/mP5M0BApvO
Новое вооружение пополнило арсенал 155-миллиметровых гаубиц украинской артиллерии, добавил Резников. Их поставка являет собой пример международной кооперации в поддержке Киева, указал он. Министр не назвал точное количество полученных САУ.
Германская сторона пока не подтвердила факт доставки установок на украинскую территорию. В то же время 7 САУ PzH 2000 и запасные части к ним указаны в перечне военной поддержки Украины в разделе вооружений, передача которых в настоящее время осуществляется или готовится. Украинские военные 11 мая начали в Германии 40-дневный курс обучения работы с этими артиллерийскими установками. Кроме того, косвенно факт получения немецкого вооружения подтверждает твит с благодарностью, опубликованный послом Украины в Германии Андреем Мельником.