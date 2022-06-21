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Украина получила от Германии самоходные артиллерийские установки PzH 2000

Deutsche Welle
Украина получила от Германии самоходные артиллерийские установки PzH 2000
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Самоходные артустановки PzH 2000
Самоходные артустановки PzH 2000 Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp

Установки PzH 2000 пополнили арсенал 155-миллиметровых гаубиц украинской артиллерии, заявил министр обороны. Алексей Резников поблагодарил коллег из Германии и Нидерландов.

Украина впервые получила от Германии самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников сообщил во вторник, 21 июня. Он поблагодарил свою немецкую коллегу Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), а также нидерланского министра обороны Кайсу Олленгрен за поддержку.

Новое вооружение пополнило арсенал 155-миллиметровых гаубиц украинской артиллерии, добавил Резников. Их поставка являет собой пример международной кооперации в поддержке Киева, указал он. Министр не назвал точное количество полученных САУ.

Германская сторона пока не подтвердила факт доставки установок на украинскую территорию. В то же время 7 САУ PzH 2000 и запасные части к ним указаны в перечне военной поддержки Украины в разделе вооружений, передача которых в настоящее время осуществляется или готовится. Украинские военные 11 мая начали в Германии 40-дневный курс обучения работы с этими артиллерийскими установками. Кроме того, косвенно факт получения немецкого вооружения подтверждает твит с благодарностью, опубликованный послом Украины в Германии Андреем Мельником.

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