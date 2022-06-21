Жители Латвии едут в Беларусь за более дешевыми товарами

Общественные перевозчики также используют это время для создания новых автобусных маршрутов в Беларусь, которые пользуются большим спросом.

С 15 апреля граждане Латвии получили возможность пересекать белорусскую границу без визы. Эта возможность используется достаточно активно, несмотря на предупреждения МИД Латвии о том, что посещать Беларусь небезопасно.

Житель Латвии Михаил говорит: «Теперь можно свободно передвигаться, покупать продукты. Много чего дешевле в два раза, поэтому мы с женой туда ездим.

Покупаем тот же сахар, рыбу, консервы. Конечно, есть ограничение на количество товара, но при поездке с женой можно взять двойное количество. То же самое с топливом, залил полный бак и месяц катаюсь. Там, выезжая за Браслав, можно купить дизель за 80 копеек. А у нас он стоит больше двух евро».

В Государственном пограничном комитете РБ сообщили, что в первый день безвизового режима из Латвии прибыли почти 300 человек.

«В связи с тем, что Республика Беларусь отменила визовый режим для граждан Латвийской Республики, поток автомобилей в пунктах пропуска Силене и Патерниеки значительно увеличился», – сообщил Владимир Шерст, главный инспектор Службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Госпогранохраны.

Шерст отмечает, что если раньше латвийско-белорусскую границу пересекало около 1000 автомобилей в месяц, то после отмены визового режима их количество увеличилось до 6000-7000.

По мере увеличения количества транспорта на границе часто приходится стоять в длинных очередях, но людей это особо не пугает. На осмотр каждой машины уходит не меньше пары часов, бывают дни, когда очереди действительно большие.