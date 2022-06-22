Печальная статистика: за пять месяцев зафиксировано почти 15 000 ДТП

Общая сумма ущерба составила 30 миллионов евро. За все года это самое большое количество аварий за указанный период.

По словам руководителя отдела предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, в этом году предыдущий рекорд дорожно-транспортных происшествий за пять месяцев был побит, составив на тысячу случаев больше. «В начале года увеличению дорожно-транспортных происшествий способствовала снежная зима с гололедом, но и весной произошло больше аварий, чем в предыдущие годы», — сказала Рейметс.

Рейметс предостерегла, что летом количество участников дорожного движения увеличивается и скорость движения возрастает. «По сравнению с другими месяцами в году в летние месяцы чаще происходят столкновения при обгонах, съезды с дороги, причинение вреда велосипедистам и происшествия, связанные с парковкой. Больше всего дорожно-транспортных происшествий случается в будние дни с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00, в выходные дни — в субботу с 12.00 до 15.00», — пояснила Рейметс, подчеркнув, что для безопасного движения важно выбирать подходящую скорость движения и управлять транспортным средством на трезвую голову.