Согласно статистике Фонда дорожного страхования (ФДС), за пять месяцев текущего года в Эстонии было зарегистрировано 14 800 тысяч случаев, связанных с дорожным страхованием.
Печальная статистика: за пять месяцев зафиксировано почти 15 000 ДТП
Общая сумма ущерба составила 30 миллионов евро. За все года это самое большое количество аварий за указанный период.
По словам руководителя отдела предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, в этом году предыдущий рекорд дорожно-транспортных происшествий за пять месяцев был побит, составив на тысячу случаев больше. «В начале года увеличению дорожно-транспортных происшествий способствовала снежная зима с гололедом, но и весной произошло больше аварий, чем в предыдущие годы», — сказала Рейметс.
Рейметс предостерегла, что летом количество участников дорожного движения увеличивается и скорость движения возрастает. «По сравнению с другими месяцами в году в летние месяцы чаще происходят столкновения при обгонах, съезды с дороги, причинение вреда велосипедистам и происшествия, связанные с парковкой. Больше всего дорожно-транспортных происшествий случается в будние дни с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00, в выходные дни — в субботу с 12.00 до 15.00», — пояснила Рейметс, подчеркнув, что для безопасного движения важно выбирать подходящую скорость движения и управлять транспортным средством на трезвую голову.
По словам руководителя по продукции дорожного страхования If Kindlustus Реэт Вейлберг, перед Ивановым днем дорожное движение становится очень беспокойным. «Каждый год в июне наблюдается увеличение дорожно-транспортных происшествий, причиной могут быть как выпускные в школах, летние концерты, так и последние покупки в торговых центрах перед праздниками. Вероятность аварий возрастет, если в один промежуток времени на одном маленьком участке окажется большое количество транспортных средств», — отметила Вейлберг.
Если произошло дорожно-транспортное происшествие, то прямо на месте происшествия, зайдя на сайт avarii.lkf.ee, его можно удобно оформить с помощью цифрового уведомления. Приложение доступно на эстонском, русском и английском языках. Им могут пользоваться клиенты всех страховых обществ.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование либо которые не установлены. Также ФДС организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.