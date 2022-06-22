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Печальная статистика: за пять месяцев зафиксировано почти 15 000 ДТП

rus.postimees.ee
Печальная статистика: за пять месяцев зафиксировано почти 15 000 ДТП
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ДТП.
ДТП. Фото: Kenno Soo

Согласно статистике Фонда дорожного страхования (ФДС), за пять месяцев текущего года в Эстонии было зарегистрировано 14 800 тысяч случаев, связанных с дорожным страхованием.

Общая сумма ущерба составила 30 миллионов евро. За все года это самое большое количество аварий за указанный период.

По словам руководителя отдела предотвращения ущербов ФДС Юлли Рейметс, в этом году предыдущий рекорд дорожно-транспортных происшествий за пять месяцев был побит, составив на тысячу случаев больше. «В начале года увеличению дорожно-транспортных происшествий способствовала снежная зима с гололедом, но и весной произошло больше аварий, чем в предыдущие годы», — сказала Рейметс.

Рейметс предостерегла, что летом количество участников дорожного движения увеличивается и скорость движения возрастает. «По сравнению с другими месяцами в году в летние месяцы чаще происходят столкновения при обгонах, съезды с дороги, причинение вреда велосипедистам и происшествия, связанные с парковкой. Больше всего дорожно-транспортных происшествий случается в будние дни с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00, в выходные дни — в субботу с 12.00 до 15.00», — пояснила Рейметс, подчеркнув, что для безопасного движения важно выбирать подходящую скорость движения и управлять транспортным средством на трезвую голову.

По словам руководителя по продукции дорожного страхования If Kindlustus Реэт Вейлберг, перед Ивановым днем дорожное движение становится очень беспокойным. «Каждый год в июне наблюдается увеличение дорожно-транспортных происшествий, причиной могут быть как выпускные в школах, летние концерты, так и последние покупки в торговых центрах перед праздниками. Вероятность аварий возрастет, если в один промежуток времени на одном маленьком участке окажется большое количество транспортных средств», — отметила Вейлберг.

Если произошло дорожно-транспортное происшествие, то прямо на месте происшествия, зайдя на сайт avarii.lkf.ee, его можно удобно оформить с помощью цифрового уведомления. Приложение доступно на эстонском, русском и английском языках. Им могут пользоваться клиенты всех страховых обществ.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущербы, обусловленные поведением водителей тех транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование либо которые не установлены. Также ФДС организует разрешение споров в сфере дорожного страхования через примирительный орган дорожного страхования.

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