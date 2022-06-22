Рейтинги: за последнюю неделю выросла поддержка EKRE и "Отечества"

На втором месте разместилась Консервативная народная партия (EKRE) с 20,9% голосов (за неделю поддержка выросла на 1,1%). Третью строчку рейтинга занимает Центристская партия (17,5%). Популярность центристов, которые до 3 июня входили в правящую коалицию с реформистами, за неделю снизилась на 0,4%. На четвертой строчке расположилась "Ээсти 200", которую поддерживают 10,6% избирателей. За неделю рейтинг внепарламентской партии снизился еще на 0,6%.

Рейтинг "Отечества" достиг 7,3%, увеличившись на 0,2 процентных пункта, а популярность социал-демократов снизилась на 0,1% и теперь составляет 6,3%.