Эксперты прогнозируют скорый рост заболеваемости коронавирусом в Эстонии

С 13 по 19 июня в Эстонии были выявлены 822 новых случаев заражения - на 2,14% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 840 человек, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Среди заразившихся 544 человека были вакцинированы, 232 - не вакцинированы, а еще у 46 человек курс вакцинации не был завершен.

Главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова сказала в интервью "Радио 4", что оснований для паники нет, признав однако, что доля положительных тестов выросла: "На сегодняшний момент у нас есть небольшой подъем. Доминирует вариант омикрона ВА.2, но уже 38% позитивных тестов связаны с ВА.5. Он распространяется быстрее, инкубационный период у него короче, но симптоматика и тяжесть примерно такая же".