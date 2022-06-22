За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусом в Эстонии снизилось более чем на два процента в недельном сравнении, но в то же время, по оценке экспертов, рост числа заболевших в Эстонии ожидается во второй половине лета, пишет Rus.ERR.
Эксперты прогнозируют скорый рост заболеваемости коронавирусом в Эстонии
С 13 по 19 июня в Эстонии были выявлены 822 новых случаев заражения - на 2,14% меньше, чем неделей ранее, когда заболели 840 человек, свидетельствуют данные Департамента здоровья.
Среди заразившихся 544 человека были вакцинированы, 232 - не вакцинированы, а еще у 46 человек курс вакцинации не был завершен.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла со 122,4 до 125,1 случая на 100 000 населения.
Главный специалист центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова сказала в интервью "Радио 4", что оснований для паники нет, признав однако, что доля положительных тестов выросла: "На сегодняшний момент у нас есть небольшой подъем. Доминирует вариант омикрона ВА.2, но уже 38% позитивных тестов связаны с ВА.5. Он распространяется быстрее, инкубационный период у него короче, но симптоматика и тяжесть примерно такая же".