Несмотря на то, что наступило лето и потребление электроэнергии почти в два раза ниже зимней пиковой нагрузки, значительный разрыв между ценами на электроэнергию в Эстонии и Финляндии продолжает увеличиваться. Главной причиной бед видится Литва, которая поглощает электроэнергию как пылесос и выводит на рынок более дорогих производителей. Об этом свидетельствуют данные движения потоков электроэнергии, пишет Majandus.
Анализ ⟩ 110 против 17 евро! Голодная до энергии Литва оставляет Эстонию без дешевого финского электричества
Самая большая разница в цене между Финляндией и Эстонией за последние дни была в прошлое воскресенье, когда среднедневная биржевая цена в Финляндии составляла 17,81 евро, а в Эстонии 110,77 евро за мегаватт-час. И это несмотря на то, что соединительные кабели EstLink между Эстонией и Финляндией не проходили обслуживание, а электроэнергия поступала из Финляндии на полную мощность, т.е. 1000 мегаватт. При этом в этот день пиковое потребление в Эстонии составляло 875 мегаватт. Другими словами, если бы Эстония имела подключение к электричеству только с Финляндией, мы бы покрывали все наши потребности в электроэнергии с помощью наших северных соседей. Средняя биржевая цена также была бы такой же, как в Финляндии, то есть 17,81 евро.
Однако, поскольку Эстония хорошо связана с Латвией, соединения мощностью 1000 мегаватт было бы недостаточно даже в летние месяцы. Именно поэтому 19 июня Эстония активно производила больше электроэнергии сама, а в полдень мы смогли покрыть все потребление электроэнергии за счет внутреннего производства с помощью солнечной энергии. С заходом солнца наши производственные мощности составляли в среднем минус 400 мегаватт, но поскольку Латвия увеличивала мощность своих гидроэлектростанций в эти часы, общий дефицит Эстонии и Латвии оставался на уровне около 500 мегаватт даже в пик этого дня.
Рынок электроэнергии стран Балтии
19 июня, с 14 до 15 часов
Производство/потребление Эстонии: 809/845 МВтч
Производство/потребление Латвии: 339/730 МВтч
Производство/потребление Литвы: 327/1299 МВтч
19 июня, с 20 до 21 часов
Производство/потребление Эстонии: 480/820 МВтч
Производство/потребление Латвии: 582/720 МВтч
Производство/потребление Литвы: 286/1261 МВтч
Однако при поступлении на балтийский рынок 1000 мегаватт-часов дешевой электроэнергии из Финляндии, Эстония и Латвия все еще имели бы буфер около 500 мегаватт, что позволило бы не задействовать более дорогие резервы местных производителей (в предыдущий день) и получить более низкую биржевую цену.
Но Литва остро нуждалась в этих производителях, и от буфера ничего не осталось. И это несмотря на то, что от Швеции страна постоянно получала 600 мегаватт-часов электроэнергии по «финской цене» по подводному кабелю. Однако, поскольку дефицит электроэнергии в Литве на пике 19 июня составлял 1000 мегаватт, что почти в два раза выше, чем в Эстонии и Латвии вместе взятых, необходимо было найти источники покрытия. Хотя немногим более половины этого объема можно было покрыть за счет мощностей из Швеции, необходимо было искать более дорогих поставщиков в странах Балтии, чтобы компенсировать оставшийся дефицит. То есть тех, в услугах которых Латвия и Эстония были не сильно заинтересованы.