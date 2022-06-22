Анализ ⟩ 110 против 17 евро! Голодная до энергии Литва оставляет Эстонию без дешевого финского электричества

Самая большая разница в цене между Финляндией и Эстонией за последние дни была в прошлое воскресенье, когда среднедневная биржевая цена в Финляндии составляла 17,81 евро, а в Эстонии 110,77 евро за мегаватт-час. И это несмотря на то, что соединительные кабели EstLink между Эстонией и Финляндией не проходили обслуживание, а электроэнергия поступала из Финляндии на полную мощность, т.е. 1000 мегаватт. При этом в этот день пиковое потребление в Эстонии составляло 875 мегаватт. Другими словами, если бы Эстония имела подключение к электричеству только с Финляндией, мы бы покрывали все наши потребности в электроэнергии с помощью наших северных соседей. Средняя биржевая цена также была бы такой же, как в Финляндии, то есть 17,81 евро.