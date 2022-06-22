Мощное землетрясение в Афганистане: по меньшей мере 250 погибших

В социальных сетях появляются кадры, на которых видны разрушенные дома, обломки на улицах и пострадавшие на носилках.

Представитель местных властей сообщил, что число погибших, вероятно, будет увеличиваться.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Толчки чувствовались на расстоянии более чем 500 км от границы страны, в том числе в Пакистане и Индии. По данным американских сейсмологов, землетрясение также ощущалось в столице Афганистана Кабуле и Исламабаде - столице Пакистана.

"К сожалению, минувшей ночью произошло мощное землетрясение в четырех районах провинции Пактика. Погибли и ранены сотни наших жителей, разрушены десятки домов, - написал в "Твиттере" представитель местных властей Билал Карими. - Мы призываем все агентства немедленно отправить помощь в этот район".