Лето пришло и на рынках, помимо зарубежных деликатесов, появились и местные овощи и фрукты, а также клубника. Сколько придется выложить за эту радость, поинтересовался Postimees на таллиннских Центральном и Балтийском рынках.
Галерея ⟩ Сколько стоят на рынке местные клубника и свежие овощи
Сколько стоят на рынке местные клубника и свежие овощи
На рынке Балтийского вокзала килограмм местной клубники стоит 9-10 евро, польская ягода дешевле в два с лишним раза.
Местная картошка стоит 3,5 евро за килограмм. А французская – всего два евро за кило.
За свежую эстонскую кочанную капусту просят 3,58 евро, а за цветную капусту – 5,98 евро за килограмм.
На Центральном рынке в результате реорганизации сократилась торговая площадь для хуторского товара. Если в прежние годы эстонские производители выставляли свой товар на уличных прилавках, то теперь они занимают зону парковки и выбор местного товара уменьшился.