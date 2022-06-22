Галерея ⟩ Сколько стоят на рынке местные клубника и свежие овощи

На рынке Балтийского вокзала килограмм местной клубники стоит 9-10 евро, польская ягода дешевле в два с лишним раза.

Местная картошка стоит 3,5 евро за килограмм. А французская – всего два евро за кило.

За свежую эстонскую кочанную капусту просят 3,58 евро, а за цветную капусту – 5,98 евро за килограмм.