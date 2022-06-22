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Скандал в Мустамяэ: верующая дама похитила другую даму, чтобы выдать ее за своего бывшего мужа

Дагмар Ламп
Скандал в Мустамяэ: верующая дама похитила другую даму, чтобы выдать ее за своего бывшего мужа
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Связанная женщина сидит на стуле. Изображение носит иллюстративный характер.
Связанная женщина сидит на стуле. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

В 1999 году Sõnumileht написал о скандальной истории: группа, принадлежащая к неизвестной секте, выкрала старую больную женщину из ее квартиры на улице Вильде-теэ в Таллинне и заставила выйти замуж. И хотя полиции было известно местонахождение похищенной женщины, сделать ничего было нельзя, пишет Postimees.

Психически больная 64-летняя женщина, которую в газете назвали Малле, исчезла из своей квартиры 30 декабря 1998 года. Опекуны женщины обратились в полицию на следующий день, в последний день года. Одним из опекунов был Антс, который заботился о больной Малле вместе со своими женой и дочерью. «Моя жена знает Малле с 1948 года, они дружили всю жизнь», — сказал Антс и рассказал, что Малле — одинокий человек, двое дальних родственников которой живут на другом конце Эстонии.

Здоровье Малле ухудшилось за пару-тройку лет до описываемых событий, то есть во второй половине 1990-х. Женщина стала забывать и терять вещи, порой говорила что-то невразумительное. Врачи диагностировали болезнь Альцгеймера. Малле лечилась, и время от времени лежала в больнице. «Она однажды потерял сумочку с ключами и документами», — рассказал Антс. «Мы помогли ей получить новый паспорт. Мы каждый день ходили в ее трехкомнатную квартиру, потому что Малле не готовила и не убиралась сама. В последнее время она вообще не выходила одна. До недавнего времени у нее был ключ, но он был утерян». В последний раз Малле пролежала в больнице почти два месяца, с первой половины ноября до Рождества. Ее паспорт и другие документы в это время находились у опекунов.

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