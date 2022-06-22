Скандал в Мустамяэ: верующая дама похитила другую даму, чтобы выдать ее за своего бывшего мужа

В 1999 году Sõnumileht написал о скандальной истории: группа, принадлежащая к неизвестной секте, выкрала старую больную женщину из ее квартиры на улице Вильде-теэ в Таллинне и заставила выйти замуж. И хотя полиции было известно местонахождение похищенной женщины, сделать ничего было нельзя, пишет Postimees.
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Психически больная 64-летняя женщина, которую в газете назвали Малле, исчезла из своей квартиры 30 декабря 1998 года. Опекуны женщины обратились в полицию на следующий день, в последний день года. Одним из опекунов был Антс, который заботился о больной Малле вместе со своими женой и дочерью. «Моя жена знает Малле с 1948 года, они дружили всю жизнь», — сказал Антс и рассказал, что Малле — одинокий человек, двое дальних родственников которой живут на другом конце Эстонии.