В регионе работы Центрально-эстонского отделения полиции, объединяющего Ярваский и Раплаский уезды, прошел суд над человеком, которого обвинили в угрозах, пишет Järva Teataja.
Размахивавшему оружием лжеполицейскому пришлось разбираться с настоящими стражами порядка
Согласно предъявленным обвинениям, в начале ноября прошлого пьяный обвиняемый угрожал на автовокзале подросткам. Он вытащил из кармана предмет, похожий на оружие, – пневматический пистолет – приставил его к правой щеке потерпевшего и с угрозой сказал: «Что ты тут выступаешь? Смешно? Я – полицейский, с полицией нельзя выступать. Если сделаешь еще что-нибудь, я выстрелю».
Ранее судимый обвиняемый признал свою вину и был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.
Кроме того, ему нужно покрыть процессуальные расходы в размере 514,80 евро.
§ 120. Угрозы
За угрозы, связанные с убийством, причинением вреда здоровью или повреждением или уничтожением имущества в значительном объеме, если есть опасения, что угрозы будут реализованы, предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.
Источник: Пенитенциарный кодекс