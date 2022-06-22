Размахивавшему оружием лжеполицейскому пришлось разбираться с настоящими стражами порядка

Согласно предъявленным обвинениям, в начале ноября прошлого пьяный обвиняемый угрожал на автовокзале подросткам. Он вытащил из кармана предмет, похожий на оружие, – пневматический пистолет – приставил его к правой щеке потерпевшего и с угрозой сказал: «Что ты тут выступаешь? Смешно? Я – полицейский, с полицией нельзя выступать. Если сделаешь еще что-нибудь, я выстрелю».

Ранее судимый обвиняемый признал свою вину и был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.

Кроме того, ему нужно покрыть процессуальные расходы в размере 514,80 евро.