Red Bull остановила сотрудничество с гонщиком Юри Випсом, за неуместное поведение эстонца в прямом эфире Twitch.
Гонщика Юри Випса вышвырнули из команды Red Bull за одно лишь слово
Гонщика Юри Випса вышвырнули из команды Red Bull за одно лишь слово
«Red Bull отстранил Юри Випса от всех команд и приступает к расследованию произошедшего. Как организация, мы осуждаем оскорбления, у нас нулевая толерантность к расистским высказываниям и поведению», - сообщил Red Bull.
«Искренне прошу прощения за использование оскорбительных выражений, которые использовал в стриме. Эти слова недопустимы, я глубоко сожалею о сделанном», - сказал Випс и пообещал всячески содействовать расследованию.
Что же случилось? Випс вместе с другим юниором команды Red Bull Лайамом Лаусоном играл в компьютерную игру, которую транслировали в прямом эфире Twitch. В ходе игры Випс использовал против соперника слово nigga (негр – ред.).
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