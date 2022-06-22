Гонщика Юри Випса вышвырнули из команды Red Bull за одно лишь слово

«Red Bull отстранил Юри Випса от всех команд и приступает к расследованию произошедшего. Как организация, мы осуждаем оскорбления, у нас нулевая толерантность к расистским высказываниям и поведению», - сообщил Red Bull.

«Искренне прошу прощения за использование оскорбительных выражений, которые использовал в стриме. Эти слова недопустимы, я глубоко сожалею о сделанном», - сказал Випс и пообещал всячески содействовать расследованию.