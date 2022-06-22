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Ушел из больницы и пропал: 49-летнего мужчину нашел случайный прохожий

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Ушел из больницы и пропал: 49-летнего мужчину нашел случайный прохожий
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Полиция
Полиция Фото: Arved Breidaks

В среду, 22 июня, полиция обратилась за помощью в установлении местонахождения 49-летнего Марго, который накануне поздно вечером покинул медицинское учреждение в Тарту и не вернулся.

Поздним вечером 21 июня в полицию поступило сообщение, что в Тарту покинул медицинское учреждение 49-летний Марго. В больнице он оставил свои личные вещи и мобильный телефон.

Полиция начала поиски. Были осмотрены окрестности медицинского учреждения, место жительства Марго на улице Киви в Тарту и другие места, где он мог находиться или перемещаться. Они также общались его с родными и близкими, но, к сожалению, не могли установить, где Марго находится.

Мужчину нашел случайный прохожий, который тут же сообщил об этом в Центр тревоги. С Марго все в порядке, его осмотрели врачи и доставили в медицинское учреждение, из которого он ушел. 

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