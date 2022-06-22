Полиция просит помощи в установлении местонахождения 49-летнего Марго, который вчера поздно вечером покинул медицинское учреждение в Тарту и до сих пор туда не вернулся.
Ушел из больницы и пропал: полиция просит помощи в поисках 49-летнего мужчины
Ушел из больницы и пропал: полиция просит помощи в поисках 49-летнего мужчины
Поздним вечером 21 июня в полицию поступило сообщение , что в Тарту покинул медицинское учреждение 49-летний Марго. В больнице он оставил свои личные вещи и мобильный телефон.
Полиция начала поиски. Были осмотрены окрестности медицинского учреждения, место жительства Марго на улице Киви в Тарту и другие места, где он мог находиться или перемещаться. Они также общались его с родными и близкими, но, к сожалению, они не знают, где может находиться Марго. Поиски продолжаются.
Марго был одет в синие джинсы. Рост около 180 см, худощавого телосложения, темные волосы.
Если вы располагаете информацией о возможном месте нахождения Марго, полиция просит сразу же звонить по номеру 112.