Прокуратура отложила решение по возможному возбуждению дела против Керсна

"Прокуратура решила продлить на 10 дней срок предоставления ответа на наше заявление, поскольку у нее возникли уточняющие вопросы. Новый срок предоставления ответа - 30 июня", - сказал в среду в разговоре с Rus.ERR присяжный адвокат Оливер Няэс, который участвовал в составлении заявления EKRE.

"Прокуратура запросила у заявителя дополнительную информацию для принятия решения о возбуждении уголовного дела и в связи с этим продлила срок для ответа на жалобу", - подтвердила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.