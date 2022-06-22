Государственной прокуратуре потребовалось дополнительное время для того, чтобы решить, станет ли она возбуждать уголовное дело против министра образования и науки Лийны Керсна (Партия реформ) на основании заявления Консервативной народной партии (EKRE).
Прокуратура отложила решение по возможному возбуждению дела против Керсна
Прокуратура отложила решение по возможному возбуждению дела против Керсна
"Прокуратура решила продлить на 10 дней срок предоставления ответа на наше заявление, поскольку у нее возникли уточняющие вопросы. Новый срок предоставления ответа - 30 июня", - сказал в среду в разговоре с Rus.ERR присяжный адвокат Оливер Няэс, который участвовал в составлении заявления EKRE.
"Прокуратура запросила у заявителя дополнительную информацию для принятия решения о возбуждении уголовного дела и в связи с этим продлила срок для ответа на жалобу", - подтвердила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кайри Кюнгас.
На прошлой неделе Лийна Керсна пообещала уйти в отставку, если прокуратура в итоге решит возбудить против нее дело.
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