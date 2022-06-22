Во вторник вечером эстонский гонщик «Формулы-1» Юри Випс угодил в центр скандала, поскольку позволил себе неуместные выражения в прямом эфире Twitch. В ходе игры он использовал слово nigga, а также посчитал, что розовая бейсболка – гейская штучка.
Глава команды шокирован поведением Випса: эти комментарии оскорбительны
Поведение 21-летнего эстонца меньше чем за сутки несколько раз облетело земной шар. В международных СМИ об этом писали даже издания, которые ни разу не упоминали имя Випса.
До вчерашнего дня Юри Випс входил в команду Ф1 Red Bullон был на позиции резервного гонщика, но как минимум до конца инициированного комнадой расследования он отстранен от команды. На следующих выходных Випс должен был стартовать в команде Hitech GP на этапе Формулы-2, который пройдет в Сильвертоуне.
Босс и основатель команды Hitech Оливер Оукс сообщил изданию Autosport, что был шокирован, когда услышал о происшествии.
«Комментарии Юри оскорбительны и не отражают ценности Hitech», - сказал Оукс, добавив, что также узнал об этом во вторник вечером, когда по сети начало распространяться видео, а команда Ф1 Red Bull инициировала расследование.
«Red Bull убрала Випса из всех команд и начала расследование происшествия. Как организация, мы осуждаем оскорбления, у нас нулевая толерантность к расистским высказываниям и поведению», - сообщил Red Bull во вторник.
«Искренне прошу прощения за использование оскорбительных выражений, которые использовал в стриме. Эти слова недопустимы, я глубоко сожалею о сделанном», - сказал Випс и пообещал всячески содействовать расследованию.