Глава команды шокирован поведением Випса: такие комментарии оскорбительны

Поведение 21-летнего эстонца меньше чем за сутки несколько раз облетело земной шар. В международных СМИ об этом писали даже издания, которые ни разу не упоминали имя Випса.

До вчерашнего дня Юри Випс входил в команду Ф1 Red Bullон был на позиции резервного гонщика, но как минимум до конца инициированного комнадой расследования он отстранен от команды. На следующих выходных Випс должен был стартовать в команде Hitech GP на этапе Формулы-2, который пройдет в Сильвертоуне.

Босс и основатель команды Hitech Оливер Оукс сообщил изданию Autosport, что был шокирован, когда услышал о происшествии.

«Комментарии Юри оскорбительны и не отражают ценности Hitech», - сказал Оукс, добавив, что также узнал об этом во вторник вечером, когда по сети начало распространяться видео, а команда Ф1 Red Bull инициировала расследование.

«Red Bull убрала Випса из всех команд и начала расследование происшествия. Как организация, мы осуждаем оскорбления, у нас нулевая толерантность к расистским высказываниям и поведению», - сообщил Red Bull во вторник.