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В конце июля в Laitse RallyPark состоится выставка уникальных автомобилей

rus.postimees.ee
В конце июля в Laitse RallyPark состоится выставка уникальных автомобилей
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Ретромобиль.
Ретромобиль. Фото: Aleksei Volkov

30 июля, с 9 до 17.30 в Laitse RallyPark состоится 6-й слет-выставка автомобилей старше 25 лет YoungTimer Camp.

Youngtimer Camp 2022 — слет автомобилей в возрасте 25+, при этом нет никаких ограничений для участия с точки зрения происхождения или категории транспортного средства, обязательным условием для участия является только год выпуска 1997 или старше.

Число ожидаемых участников более 300.

Ретромобиль.
Ретромобиль. Фото: Алексей Волков.

Мероприятие предназначается не только для автовладельцев, но и открыто для широкой публики. Традиционно слет вызывает интерес как и у автолюбителей всех возрастов, так и у тех, кто хочет интересно провести выходной день с семьей.

В конце дня состоится выбор самого красивого автомобиля выставки по мнению жюри и публики. Торжественное награждение владельцев выбранных автомобилей и победителей гонки TimeAttack состоится в 17:00.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке на сайте мероприятия.

Особую привлекательность и настроение шоу также придадут возможность покататься на картинге, посетить детский городок, конкурсы для участников, фуд-траки, тематическая торговая улица и, конечно, гонка TimeAttack с участием автомобилей слета.

Вход на выставку стоит 15 евро, парковка в цене билета. Дети до 12 лет бесплатно.

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