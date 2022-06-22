«Паспорт хорошего русского» пока не получил никто

Хотели как лучше, получилось как всегда

В Вильнюсе состоялась антивоенная конференция в рамках Форума свободной России, созданного после начала агрессии РФ против Украины. Ее организаторами и участниками стали многие известные политические эмигранты: шахматист Гарри Каспаров, бизнесмены Михаил Ходорковский и Евгений Чичваркин, бывший вице-премьер России Альфред Кох и другие.

Они решили создать движение, объединяющее представителей российского общества, которые выступают «против развязанной Путиным войны, а также против созданной в России диктатуры». Гарри Каспаров считает, что такое движение станет возможностью для российских граждан дистанцироваться от «людоедского режима».

«Из-за войны отношение к россиянам в мире изменилось, – отмечает и бывший депутат Госдумы, один из организаторов антивоенного комитета, Дмитрий Гудков. – С 24 февраля мы все – граждане страны-агрессора. Хотим мы того или нет, но Путин убивает людей в Украине от имени государства, то есть и нас с вами. В итоге те, кто против этой войны, столкнулись с проблемой двойных санкций. В России – репрессии, за ее пределами – дискриминация. Это несправедливо и неправильно, но это реалии жизни».