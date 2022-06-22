Цены на нефть начали снижаться: давно черное золото не было таким дешевым

Баррель нефти марки Brent подешевел на 4% до 110 долларов, а WTI упал на 4,5% до 104 долларов. В последний раз цены на нефть были такими низкими в начале мая.

Если еще вчера цена на нефть росла из-за «высокого спроса, низкого предложения», то сегодня новости из США подкосили цены.

Президент США Джо Байден объявил, что рассматривает возможность отмены акцизного сбора на бензин, чтобы потребители могли получить более низкую цену на заправках, сообщает Reuters.

Топливные компании в США оказались под давлением, и в четверг семь крупных компаний должны будут провести переговоры с правительством США, чтобы объяснить, что делается для того, чтобы держать цены на топливо под контролем, в то время как те же самые компании получают рекордную прибыль.