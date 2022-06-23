Ида-Вирумаа лидирует по числу безработных

На 1 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 53 700 человек, ставка по безработице выросла на 8,2%, пик роста пришелся на март. Последний раз с такой интенсивностью люди теряли работу в ходе обострения экономического кризиса в 2009 году.

Хотя к концу года количество безработных снизилось во всех уездах, страховые ставки по безработице остались существенными, как и в ковидный период.

Ситуация непростая

Бесспорным лидером по числу безработных является Ида-Вирумаа с его 10,8% соискателей. Почти каждый десятый житель северо-восточного региона Ида-Вирумаа не имеет постоянной работы. Лучше ситуация на рынке занятости, например, на Хийумаа, где количество ищущих работу составляло 3,6%.

Всего же к началу 2022 года в качестве безработных зарегистрировалось 75 367 человек. По данным Кассы по безработице, в 2020 году работу искали 96 000 жителей Эстонии, то есть сейчас ситуация непростая, но хотя бы отдалившаяся от 100 000. Наиболее ощутимые сокращения были зарегистрированы в секторе обрабатывающей промышленности, индустрии гостеприимства и питания, а также в торговле.

Страховое возмещение по безработице получили 44 100 человек на сумму 109 миллионов евро, а пособий по безработице всего было выплачено 32 300 на сумму в 30 миллионов евро. Более чем наполовину увеличилось количество вакансий. Стоит отметить, что наиболее высок был спрос на администраторов, работников обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли. Повышенный интерес работодатели проявляли и к квалифицированным, и неквалифицированным рабочим.

К новым горизонтам