По данным Кассы по безработице, 2021 год был одним из сложнейших периодов за все время экономического кризиса. Показатель безработицы вновь достиг тревожного уровня, хотя и не такого, как в ковидном 2020 году.
Ида-Вирумаа лидирует по числу безработных
На 1 января 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 53 700 человек, ставка по безработице выросла на 8,2%, пик роста пришелся на март. Последний раз с такой интенсивностью люди теряли работу в ходе обострения экономического кризиса в 2009 году.
Хотя к концу года количество безработных снизилось во всех уездах, страховые ставки по безработице остались существенными, как и в ковидный период.
Ситуация непростая
Бесспорным лидером по числу безработных является Ида-Вирумаа с его 10,8% соискателей. Почти каждый десятый житель северо-восточного региона Ида-Вирумаа не имеет постоянной работы. Лучше ситуация на рынке занятости, например, на Хийумаа, где количество ищущих работу составляло 3,6%.
Всего же к началу 2022 года в качестве безработных зарегистрировалось 75 367 человек. По данным Кассы по безработице, в 2020 году работу искали 96 000 жителей Эстонии, то есть сейчас ситуация непростая, но хотя бы отдалившаяся от 100 000. Наиболее ощутимые сокращения были зарегистрированы в секторе обрабатывающей промышленности, индустрии гостеприимства и питания, а также в торговле.
Страховое возмещение по безработице получили 44 100 человек на сумму 109 миллионов евро, а пособий по безработице всего было выплачено 32 300 на сумму в 30 миллионов евро. Более чем наполовину увеличилось количество вакансий. Стоит отметить, что наиболее высок был спрос на администраторов, работников обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли. Повышенный интерес работодатели проявляли и к квалифицированным, и неквалифицированным рабочим.
К новым горизонтам
Рекордное число людей получили возможность обучения, а именно, 1382 человека. Самыми популярными курсами к 2022 году оказались специальности в области социальной работы и ухода за людьми, технических наук, информационных технологий и сферы коммуникаций.
Было выдано максимальное количество пособий по предпринимательству. Растет число людей, готовых открыть свое дело при поддержке Кассы по безработице, и эта тенденция очевидна. Новоиспеченные предприниматели составили внушительную группу в 607 человек. Из вновь открытых предприятий 22% относится к области обрабатывающей промышленности, 15% работает в научно-техническом секторе, 14% – в сфере строительства.
Можно отметить, что люди, покидающие Кассу по безработице, чаще всего находят работу или курсы переподготовки. За 2021 год в Кассе по безработице было снято с учета 84 700 человек. Из зарегистрированных безработных на начало 2022 года 53% составляли женщины, 43% – люди без профессионального образования, меняется положение людей с ограниченными возможностями.
Работа по желанию
Только в 2020 году посильную и подходящую работу имели уже 61% лиц с ограниченной трудоспособностью. При этом на рынке труда активна примерно пятая часть людей с пониженной трудоспособностью. По мнению министра социальной защиты Сигне Рийсало (на фото), это очень хороший показатель. «Центральной идеей реформы трудоспособности было включение людей с ограниченной трудоспособностью в рынок труда, чтобы, с одной стороны, улучшить их качество жизни, а с другой – увеличить предложение рабочей силы в Эстонии. Чтобы добиться успеха, потребовалось изменить отношение и самих людей с ограниченной трудоспособностью, и работодателей, и общества в целом», – отметила Сигне Рийсало.
Конечно, нужно помнить, что экономика Эстонии в идеале стремится не к полной занятости населения, а скорее к более справедливому распределению реальных доходов и росту уровня жизни за счет стимулирования конкурентной среды на рынке труда. Судя по итогам работы 2021 года, Касса по безработице показывает в этом смысле неплохие результаты.