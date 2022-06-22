Мошенница представилась сержантом американской армии

Полиция получила информацию, что с жителем Кохтла-Ярве в социальной сети связалась женщина, которая сказала, что она – сержант армии США и служит сейчас в Сирии. Новая знакомая рассказала, что отправила в Эстонию ценную посылку, но та застряла в Польше, поскольку там нужно заплатить аэропортовый сбор. Для того чтобы посылка все же добралась до Эстонии, женщина попросила о помощи – перевести 3800 евро. Потерпевший это сделал, после чего уже не мог больше связаться с женщиной. Не прибыла и посылка. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.