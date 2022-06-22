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Мошенница представилась сержантом американской армии

rus.postimees.ee
Мошенница представилась сержантом американской армии
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Мошенничество. Фото иллюстративное.
Мошенничество. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Житель Кохтла-Ярве помог случайной знакомой из социальной сети, представившейся сержантом американской армии, и остался без 3800 евро.

Полиция получила информацию, что с жителем Кохтла-Ярве в социальной сети связалась женщина, которая сказала, что она – сержант армии США и служит сейчас в Сирии. Новая знакомая рассказала, что отправила в Эстонию ценную посылку, но та застряла в Польше, поскольку там нужно заплатить аэропортовый сбор. Для того чтобы посылка все же добралась до Эстонии, женщина попросила о помощи – перевести 3800 евро. Потерпевший это сделал, после чего уже не мог больше связаться с женщиной. Не прибыла и посылка. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.

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