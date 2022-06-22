Стало известно, с кем олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова проведёт показательный боксёрский поединок, пишет «Чемпионат».
Против Алины Загитовой выйдет олимпийский чемпион по боксу
Против Алины Загитовой выйдет олимпийский чемпион по боксу
Соперником спортсменки станет олимпийский чемпион 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев, сообщает «РИА Новости Спорт».
Также сообщается, что бой состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.
20-летняя Алина Загитова – единственная российская фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Россиянка выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, финал Гран-при и первенство континента. Также Загитова была чемпионкой мира среди юниоров и победительницей юниорского финала Гран-при, чемпионкой России среди взрослых и юниоров.
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