Кризисный менеджер Baltika, получавший баснословную зарплату, покидает свой пост

Перини приобрел известность в Эстонии тем, что, хотя финансовые дела компании были очень плохими, а зарплаты в текстильной промышленности обычно не бывают высокими, Перини имел невероятно хороший доход даже по сравнению с другими руководителями биржевых предприятий: согласно отчету о заработной плате, в прошлом году Перини получал базовую зарплату в размере 238 401 евро и еще 125 000 евро в качестве бонусов, то есть суммарно 363 401 евро. По сравнению с коронавирусным годом доход управляющего Baltika вырос на 181%. При этом убыток компании увеличился на 670% по сравнению с прошлым годом.