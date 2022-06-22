Флавио Перини, который должен был вывести концерн Baltika из кризиса, покидает компанию по соглашению сторон, пишет Majandus.
Кризисный менеджер Baltika, получавший баснословную зарплату, покидает свой пост
Совет швейного концерна Baltika отозвал Флавио Перини с должности председателя правления по соглашению сторон и назначил на эту должность члена правления Бригитту Киппак. Совет концерна также избрал Кристьяна Коткаса новым председателем наблюдательного совета.
Перини приобрел известность в Эстонии тем, что, хотя финансовые дела компании были очень плохими, а зарплаты в текстильной промышленности обычно не бывают высокими, Перини имел невероятно хороший доход даже по сравнению с другими руководителями биржевых предприятий: согласно отчету о заработной плате, в прошлом году Перини получал базовую зарплату в размере 238 401 евро и еще 125 000 евро в качестве бонусов, то есть суммарно 363 401 евро. По сравнению с коронавирусным годом доход управляющего Baltika вырос на 181%. При этом убыток компании увеличился на 670% по сравнению с прошлым годом.
По словам председателя совета Baltika и представителя крупного акционера KJK Fund SICAV-SIF Кристьяна Коткаса, смена руководителя означает для компании завершение одного из этапов. "Мы чрезвычайно благодарны Флавио за работу. Он эффективно руководил Baltika во время переходного периода в бизнесе и в процессе реорганизации компании и был харизматичным руководителем с четким видением", – добавил Коткас.
Baltika продолжит реализацию своей стратегии, развитие бренда Ivo Nikkolo и укрепление электронного канала для выхода на новые рынки, сообщил совет.