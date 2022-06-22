Ответившая на звонок от человека, представившегося работником Google Play, жительница Таллинна лишилась 15 999 евро.
"Ваш аккаунт взломали": доверчивая жительница Таллинна лишилась 16 000 евро
"Ваш аккаунт взломали": доверчивая жительница Таллинна лишилась 16 000 евро
Обратившаяся в полицию 61-летняя жительница Таллинна сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся работником Google Play, который сообщил женщине о взломе ее аккаунта. Затем жертву попросили установить программу якобы для удаления вирусов.
После этого женщине позвонили якобы от лица работников банка SEB и полиции, которые сообщили, что на ее имя оформлены якобы быстрые кредиты. Во время обеих телефонных разговоров женщину просили вводить коды от Smart-ID.
Ущерб от действий мошенников составил 15 999 евро.
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