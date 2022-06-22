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Алар Карис вручил награду высокому должностному лицу Германии

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Алар Карис вручил награду высокому должностному лицу Германии
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Президент Карис вручил награду высокому должностному лицу Германии Хельге Марии Шмид.
Президент Карис вручил награду высокому должностному лицу Германии Хельге Марии Шмид. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис вручил сегодня в Кадриорге орден Креста Маарьямаа III класса высокому должностному лицу Германии Хельге Марии Шмид.

Решение о присуждении награды приняла во время своего должностного срока президент Керсти Кальюлайд.

Хельга Мария Шмид являлась генеральным секретарем ОБСЕ с 2020 года, а в период 2016-2020 гг. она была генеральным секретарем Европейской службы внешних связей. Она удостоена награды за многолетний значительный вклад в поддержание единства Европейского союза, в формирование общей политики Европейского союза в сфере внешних связей, безопасности и обороны, а также в развитие Европейской службы внешних связей.

Шмид внесла очень серьезный личный вклад в единство Европейского союза, способствуя сплочению стран-членов ЕС вокруг пяти принципов в общении с Россией после аннексии Крыма. Она также занималась развитием и консолидацией санкционной политики, обеспечением поддержки стран Восточного партнерства, активно поддерживала Украину.

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