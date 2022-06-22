Алар Карис вручил награду высокому должностному лицу Германии

Хельга Мария Шмид являлась генеральным секретарем ОБСЕ с 2020 года, а в период 2016-2020 гг. она была генеральным секретарем Европейской службы внешних связей. Она удостоена награды за многолетний значительный вклад в поддержание единства Европейского союза, в формирование общей политики Европейского союза в сфере внешних связей, безопасности и обороны, а также в развитие Европейской службы внешних связей.