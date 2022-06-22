Российская телеведущая и певица Ольга Бузова обратилась к комментатору Дмитрию Губерниеву, который предложил ей провести боксерский поединок с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Алиной Загитовой, передает РИА.
Читайте, что ответила Бузова Губерниеву на предложение провести бой с Загитовой
Читайте, что ответила Бузова Губерниеву на предложение провести бой с Загитовой
Ранее Загитова объявила, что собирается принять участие в выставочном поединке по правилам бокса.
"А Дмитрий все не может без меня", — написала Бузова в своем Telegram-канале.
25 июня в "Лужниках" в рамках Дня Московского спорта Загитова выступит в показательном поединке против олимпийского чемпиона Токио в весовой категории до 57 кг Альберта Батыргазиева.