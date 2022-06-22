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Читайте, что ответила Бузова Губерниеву на предложение провести бой с Загитовой

rus.postimees.ee
Читайте, что ответила Бузова Губерниеву на предложение провести бой с Загитовой
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Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова обратилась к комментатору Дмитрию Губерниеву, который предложил ей провести боксерский поединок с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Алиной Загитовой, передает РИА

Ранее Загитова объявила, что собирается принять участие в выставочном поединке по правилам бокса.

"А Дмитрий все не может без меня", — написала Бузова в своем Telegram-канале.

25 июня в "Лужниках" в рамках Дня Московского спорта Загитова выступит в показательном поединке против олимпийского чемпиона Токио в весовой категории до 57 кг Альберта Батыргазиева.

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