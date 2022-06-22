На основании результатов исследования качества атмосферного воздуха и пахучих веществ, проведенного в регионе Мууга-Маарду за последние два года, Департамент окружающей среды обязывает семь предприятий региона подготовить программу по снижению содержания пахучих веществ в воздухе.
Предприятия Мууга и Маарду должны уменьшить уровень пахучих веществ в воздухе
Исследование, проведенное Эстонским центром исследований окружающей среды, оценило качество воздуха в этом районе и частоту появления неприятных запахов. Также наблюдалось, были ли эффективны меры, предпринятые после замеров 2013 года и изложенные в программах по сокращению пахучих веществ. В исследование были включены и другие потенциальные источники, которые могут влиять на качество воздуха в этом районе.
Исследование показало, что за последние годы в районах Мууга и Маарду качество воздуха улучшилось, но уровень неприятного запаха превышен из-за совместного влияния нескольких установок. Теперь Департамент окружающей среды вместе с предприятиями начал поиск решений, позволяющих уменьшить проблему.
Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра подчеркнул, что важно обеспечить хорошее качество воздуха. «В районах Мууга и Маарду сосредоточены многие производственные и другие предприятия. Если деятельность этих предприятий влияет на качество воздуха, им необходимо подумать о том, как бороться с проблемой запаха. Поэтому мы ожидаем от семи региональных предприятий, что они составят и реализуют программу по сокращению пахучих веществ», — сказал Райнер Вакра.
16 июня Департамент окружающей среды представил предприятиям региона Мууга-Маарду результаты исследования атмосферного воздуха и планируемые последующие действия. По словам главного инспектора отдела развития надзора за природопользованием Департамента окружающей среды Кулдара Рикмы, комментарии и замечания по отчёту исследования ожидаются от предприятий в течение месяца. «На основании отзывов предприятий Эстонский центр экологических исследований внесет изменения в отчет об исследовании, если это необходимо. Окончательная версия отчета будет готова ко второй половине августа, и тогда мы представим его общественности», — пояснил Кулдар Рикма.
Предприятия, превысившие уровень пахучих веществ, должны подготовить и представить на одобрение Департаменту окружающей среды программу по снижению пахучих веществ, в которой зафиксированы меры по уменьшению, распространению и раздражение запаха на для местных жителей. Департамент окружающей среды будет контролировать выполнение предусмотренных программой мероприятий.
Ранее аналогичные исследования в Мууга и Маарду проводились в 2006-2007 и 2013-2014 годах.
Исследование 2014 года выявило превышение уровня неприятного запаха в жилых районах, прилегающих к порту Мууга. В результате три компании составили план действий по сокращению пахучих веществ, который на настоящий момент реализован.
С ранее подготовленными планами действий и описанными в них мерами можно ознакомиться на домашней странице Департамента окружающей среды.