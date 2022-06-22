Предприятия Мууга и Маарду должны уменьшить уровень пахучих веществ в воздухе

Исследование, проведенное Эстонским центром исследований окружающей среды, оценило качество воздуха в этом районе и частоту появления неприятных запахов. Также наблюдалось, были ли эффективны меры, предпринятые после замеров 2013 года и изложенные в программах по сокращению пахучих веществ. В исследование были включены и другие потенциальные источники, которые могут влиять на качество воздуха в этом районе.

Исследование показало, что за последние годы в районах Мууга и Маарду качество воздуха улучшилось, но уровень неприятного запаха превышен из-за совместного влияния нескольких установок. Теперь Департамент окружающей среды вместе с предприятиями начал поиск решений, позволяющих уменьшить проблему.

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра подчеркнул, что важно обеспечить хорошее качество воздуха. «В районах Мууга и Маарду сосредоточены многие производственные и другие предприятия. Если деятельность этих предприятий влияет на качество воздуха, им необходимо подумать о том, как бороться с проблемой запаха. Поэтому мы ожидаем от семи региональных предприятий, что они составят и реализуют программу по сокращению пахучих веществ», — сказал Райнер Вакра.