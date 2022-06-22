Нестандартное окно в Европу: «медицинская виза» позволяет вырваться из России
Граждане России, имеющие шенгенскую визу, используют Эстонию как транзитную страну
Восточные соседи тоже едут отдыхать в Эстонию по медицинской визе
Частные клиники не выдают медицинскую визу
Многие граждане России, имеющие краткосрочную или долгосрочную шенгенскую визу, используют Эстонию в качестве транзитной страны для въезда в Европу, пользуясь так называемой медицинской визой, пишет Postimees.
На прошлой неделе российский инфлюэнсер Валерия выложила на YouTube видео под названием «Как попасть в Европу? Эстония — дверь россиян в Европу». По ее словам, чтобы выехать из России, ей пришлось просить так называемую медицинскую визу в эстонской гостинице.
«Друзья, мы в Европе! — кричала Валерия, когда приехала в Эстонию. — Я коротко расскажу о границе. Прежде всего следует пройти российскую границу, и там нужны паспорта, а также документы на лечение, которые нам прислал отель». Приглашение было отправлено ей за несколько дней до поездки. «На границе спросили: ну что, вы заболели, да?» — сказала девушка в своем видео.
В одном из своих видео российский блогер Любовь Овчинникова рассказывает о путешествии в Эстонию с подругой. «Мы не теряем надежды. Мы сделали все документы, QR-код есть, виза, страховка и приглашение. У нас все на месте и все проверено», — рассказала Овчинникова в своем видео 2 июня.
Овчинниковой удалось попасть в Эстонию: «Мы успешно пересекли эстонскую границу и теперь садимся в поезд, чтобы ехать в Таллинн».
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Лийз Кригул сообщила Postimees, что граждане России могут пересекать границу с действующими краткосрочными и долгосрочными шенгенскими визами. Эти визы можно использовать как для поездок в Эстонию, так и для транзита.
Невозможно назвать количество действующих шенгенских виз
Шенгенская виза может быть выдана для однократного, двукратного или многократного въезда и действительна не более пяти лет. Заявление может быть подано не больше чем за шесть месяцев до начала предполагаемого визита. Поэтому невозможно сказать, сколько виз в настоящее время действует.
С 1 января по 20 июня этого года загранпредставительства Эстонии выдали гражданам России 9 364 шенгенских виз. Кроме того, другие государства-члены Шенгенской зоны также выдают шенгенские визы гражданам России.
По состоянию на вчерашний день лица с российским гражданством имеют действующие виды на жительство: 76 732 лиц имеют долговременные виды на жительство, 10 008 лиц — временные виды на жительство.
Источник: Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел.
«Мы тщательно проверяем всех людей, которые пересекают границу и проводим собеседование, в ходе которого изучаются документы, цель поездки и основания для въезда в Евросоюз», — сказала Кригул.
В Министерстве иностранных дел сообщили Postimees, что посольство Эстонии в Москве не будет выдавать визы для посещения спа-отелей.
Виза в лечебные спа
Генеральный директор Эстонской ассоциации отелей и ресторанов Киллу Майдла сказала, что если раньше российские туристы составляли 10–12 процентов от всех посетителей наших туристических предприятий в год, то во время пандемии их доля упала почти до нуля.
«Я бы не сказала, что российские туристы являются для нас критически необходимыми, особенно сейчас, когда мы переживаем сезон повышенного спроса, — сказала Майдла корреспондентам Postimees. — Большинство граждан России имеют шенгенскую визу, и помимо других стран Европы могут приехать и в Эстонию. Россия ввела дополнительные ограничения для пересекающих границу наземным путем. Въезд разрешен только тем, у кого есть определенная цель, например работа, лечение, учеба. Эти ограничения были установлены не Эстонией. Ассоциация отелей и ресторанов в курсе, что Эстония часто используется Россией как транзитная страна. Люди едут отсюда в другие страны, однако есть и те, кто приезжает сюда на отдых».
Майдла отметила, что, если бронь оформляется в лечебном спа (медицинские услуги может оказывать только компания с соответствующей лицензией — ред.), подтверждение заказа медицинских услуг в такой компании, вероятно, подойдет и для пересечения границы.
Спа-центр Мересуу рекламировали как возможность попасть в Эстонию
9 марта в Postimees писали о том, как в российском Telegram-канале люди рассказывают о хитрых приемах проникновения в Европу. Один из них – быстро получить эстонскую визу и затем официально въехать в страну. Другой вариант, рекомендуемый Telegram, — отправиться в Европу через Эстонию с рабочей визой или приглашением.
«У нас всегда были сложные отношения со странами Балтии. Но Эстония не прекратила выдачу виз. Готовы принять сотрудников и работодатели», — сообщил в Telegram бизнесмен, рекламирующий спа-центр «Мересуу» в Нарва-Йыэсуу, куда оформляются приглашения для граждан России.
«Основания для въезда в Эстонию для граждан России не изменились (работа, учеба, лечение, недвижимость и близкие родственники). Также не изменились и условия въезда. «Я не могу комментировать дальнейшее движение российских туристов из отеля Meresuu SPA & Hotel», — сказал генеральный директор лечебного спа Игорь Баранов.
«Это определенно не приглашение, а обычное подтверждение заказа, которое отели отправляют клиентам после бронирования», — сказала Майдла. По ее словам, в отелях прекрасно понимают необходимость санкций, введенных против России, и многие также четко выражают свое мнение: возле отелей почти всегда висит украинский флаг и в этих заведениях работает много военных беженцев.
«Сотрудники отеля не являются полицейскими или пограничниками, но я считаю, что, показывая свои убеждения, мы будем держать людей с иными взглядами подальше от наших предприятий. Я также осмеливаюсь думать, что такие люди скорее выберут другое место для отдыха», — добавила Майдла.
Генеральный менеджер сети отелей Radisson Hotels Кайдо Ояперв сказал Postimees, что у отелей нет полномочий на выдачу виз или приглашений на посещение страны.
Мы готовы оказать медицинскую помощь, но без осмотра пациента никаких ходатайств и свидетельств выдаваться не будет.
Иво Саарма, директор частной клиники Fertilitas
Врач и директор частной клиники Fertilitas Иво Саарма заявил Postimees, что в клинику не обращались граждане России. «Были такие запросы, особенно из Санкт-Петербурга, но мы отказывались и всегда отвечали, что готовы оказать медицинскую помощь, но без осмотра пациента никаких ходатайств и свидетельств выдаваться не будет», — пояснил Саарма.
В частной клинике Qvalitas также подтвердили, что они не рассылали приглашения гражданам России.
Менеджер по маркетингу и коммуникациям медицинского центра Confido Эве Кальюсаар сообщила Postimees, что с конца февраля Confido не будет выдавать гражданам России справки о том, что они записаны на прием в их клинику.
«Это было осознанное решение. Исключение составляют несколько пациентов, которые сделали бронирование до февраля и не захотели менять время», — пояснила Кальюсаар.
Сначала обращений в Confido было много, но за последние несколько недель было сделано всего несколько обращений, и они получили отказ.
Виза по семейным обстоятельствам
С 10 марта больше нельзя будет подавать заявления на получение визы в загранпредставительствах Эстонии в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Минске, а также в визовых центрах внешних поставщиков услуг в Российской Федерации и Республике Беларусь.
В порядке исключения за визой может обратиться гражданин Российской Федерации и Беларуси, чей ребенок, внук, родитель, дедушка, бабушка или супруг(а) является гражданином Эстонии, а также лицо, имеющее вид на жительство или право на проживание в Эстонии. Но также и лицо, подающее заявление на получение визы по гуманитарным причинам (особенно в связи с похоронами или болезнью) или по неизбежным медицинским причинам. Все уже выданные визы действительны до истечения срока их действия.
Министр обороны Калле Лаанет (ПР), в настоящее время исполняющий обязанности министра внутренних дел, сообщил Postimees, что с 10 марта по 17 июня гражданам России были выданы четыре так называемые медицинские визы категории C, т. е. краткосрочные визы.
Для оформления визы по медицинским показаниям необходимо предоставить документы, подтверждающие возможность и необходимость лечения в Эстонии. «В то же время по семейным обстоятельствам было выдано 1647 шенгенских виз», — добавил Лаанет.
«Мы намеревались изолировать Россию как дипломатически, так и экономически», — сказал Лаанет. — Пока нет решения о том, может ли один из следующих шагов еще больше ограничить въезд граждан России в Эстонию, даже если им ранее была выдана действующая виза. Это стоит обсудить».
Тармо Круузимяэ: Эстония стала слабым звеном в безопасности
Допуск россиян в Европу под предлогом каких-либо сомнений на основе каких-то чудо-виз — это явный риск в нынешней ситуации с безопасностью, и мы должны честно взглянуть на себя и признать, что Эстония стала слабым звеном в безопасности.
После польско-белорусского кризиса мы осознали необходимость быстрее строить границу.
14 февраля Рийгикогу представил законопроект о принятии адекватных и эффективных мер по предотвращению антиэстонской пропаганды.
Напомню, что Литва смогла принять такое решение 8 июля 2020 года, а Латвия — 11 июня того же года. К сожалению, Эстония стала тормозом балтийского локомотива. По сравнению с Латвией, нам предстоит пройти долгий путь, запретив российские пропагандистские каналы.