Нестандартное окно в Европу: «медицинская виза» позволяет вырваться из России

Спа-центр Мересуу рекламировали как возможность попасть в Эстонию

Спа-отель «Мересуу» в Нарва-Йыэсуу. Фото: Tairo Lutter

9 марта в Postimees писали о том, как в российском Telegram-канале люди рассказывают о хитрых приемах проникновения в Европу. Один из них – быстро получить эстонскую визу и затем официально въехать в страну. Другой вариант, рекомендуемый Telegram, — отправиться в Европу через Эстонию с рабочей визой или приглашением.

«У нас всегда были сложные отношения со странами Балтии. Но Эстония не прекратила выдачу виз. Готовы принять сотрудников и работодатели», — сообщил в Telegram бизнесмен, рекламирующий спа-центр «Мересуу» в ​​Нарва-Йыэсуу, куда оформляются приглашения для граждан России.

«Основания для въезда в Эстонию для граждан России не изменились (работа, учеба, лечение, недвижимость и близкие родственники). Также не изменились и условия въезда. «Я не могу комментировать дальнейшее движение российских туристов из отеля Meresuu SPA & Hotel», — сказал генеральный директор лечебного спа Игорь Баранов.