Лига чемпионов: "Левадия" крупно проиграла "Викингуру" и отправилась в Лигу конференций

Уже на пятой минуте "Левадия" вышла вперед - Закария Бегларишвили реализовал пенальти, назначенный за фол на Роберте Кирссе, однако хозяева довольно быстро отыгрались - отличился Кайл Маклаган. До перерыва "Викингур" усилиями Кристаля Ингасона и Халльдоура-Смари Сигурдссона забил еще два мяча.