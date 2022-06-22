В полуфинале предварительного раунда Лиги чемпионов УЕФА таллиннская "Левадия" в Рейкьявике потерпела разгромное поражение от местного "Викингура" со счетом 1:6 и продолжит евросезон в Лиге конференций, передает rus.err.
Лига чемпионов: "Левадия" крупно проиграла "Викингуру" и отправилась в Лигу конференций
Лига чемпионов: "Левадия" крупно проиграла "Викингуру" и отправилась в Лигу конференций
Уже на пятой минуте "Левадия" вышла вперед - Закария Бегларишвили реализовал пенальти, назначенный за фол на Роберте Кирссе, однако хозяева довольно быстро отыгрались - отличился Кайл Маклаган. До перерыва "Викингур" усилиями Кристаля Ингасона и Халльдоура-Смари Сигурдссона забил еще два мяча.
В начале второго тайма Николай Хансен довел счет до разгромного. На 71-й минуте голом отметился Хельги Гудьонссон, а шестью минутами позже Юлиус Магнуссон установил окончательный результат.