Праздник победы над дискриминацией. Кто готов услышать призывы к терпимости?

– Я думаю, это в то же время очень нужно. Общество не изменится, если его вовсе не раздражать. Сами по себе изменения не произойдут. Так и женщины никогда бы не получили избирательные права, если бы они не отвоевали их на улице. Очень важно, чтобы LGBT+ люди были заметны, чтоб их проблемы были заметны. Марш LGBT+ в этом смысле повторяет женские марши и выступления за свои права в давние времена. До тех пор, пока ситуация в обществе ненормальна для многих людей, это раздражение необходимо. Конечно, вместе с ним нужны разъяснительная работа, образование. А еще важна демонстрация солидарности со стороны тех, кто сами не являются представителями LGBT+, чтобы они не боялись выказывать поддержку. Тогда более свободно все общество, для всех людей, независимо от их предпочтений – и не только сексуальных предпочтениях, но и религиозных, политических…