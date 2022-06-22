Лаборатория DeepMind создала Gato. Она позиционирует его как «общий искусственный интеллект». Он может играть в игры Atar, создавать реалистичные изображения, общаться с людьми и класть манипулятором цветные блоки друг на друга.
Gato – искусственный интеллект от DeepMind
Это лишь несколько из примерно 600 задач, которые решает Gato. Но действительно ли Gato – это революция в области искусственного интеллекта, или у него в рукаве просто на несколько фокусов больше? После выхода Gato сотрудник лаборатории, специалист по машинному обучению и нейросетям Нандо де Фрейтас написал в Твиттере: «игра окончена». По его словам, «общий искусственный интеллект уже существует». Нужно просто сделать созданную модель более эффективной, научив ее использовать еще больше данных для самообучения.
- Что такое AGI?
- AGI (Artif icial General Intelligence, общий искусственный интеллект) – термин, используемый для описания модели, которая может научиться осуществлять любую доступную для человека интеллектуальную деятельность. Гэри Маркус (американский разработчик программного обеспечения Robust.AI) говорит, что «в принципе мы имеем в виду системы, способные изобретательно и надежно решать проблемы, с которыми они раньше не сталкивались».
-Как мы узнаем, что AGI изобретен?
- Предлагаются различные тесты для присвоения искусственному интеллекту статуса AGI. Однако общепринятого определения не существует. В свое время создатель общей модели компьютера Алан Тьюринг высказал мысль, что искусственный интеллект должен вести себя в разговоре, как человек. Много позже соучредитель Apple Стив Возняк заявил, что поверит в AGI, когда тот сможет проникнуть в любой дом и догадаться, как там приготовить чашку кофе. Еще можно отправить искусственный интеллект в университет, чтобы он получил там ученую степень.
- Создан ли AGI, наконец?
- Янн ЛеКун, ведущий специалист по искусственному интеллекту в компании Meta (владелец соцсети Facebook), считает, что ответ отрицательный. Люди «специализированы», машины тоже. Недавно он написал в своем блоге, что «искусственный интеллект, созданный человеком» должен начать овладевать различными профессиями. Но таких высот мы еще не достигли. «У нас до сих пор нет схемы обучения, которая позволит машинам изучать устройство мира, как это делают дети людей и животных, – добавил ЛеКун. – Мы даже не очень близки к решению проблемы. Впереди еще много препятствий».
- Gato — это и есть AGI?
- Если де Фрейтас, считает, что Gato – это важный шаг вперед в развитии AGI, то другие в этом не уверены. Оливер Лемон, исследователь из Университета Хериот-Уотт в Эдинбурге, говорит, что «конец игры» – это просто неправда. Gato не является AGI. «Эти модели могут делать впечатляющие вещи, – признает он. – Но все же это не более чем сумма тщательно подобранных примеров, которые нужны для доказательство того, что результат достигнут».
На самом деле даже некоторые сотрудники DeepMind настроены скептически. Например, Дэвид Пфау написал в Твиттере: «Я реально не понимаю, почему люди так взволнованы докладом о Gato. Его авторы взяли ряд самостоятельно обученных компонентов и объединили их в единую сеть. Это ни с какой стороны не удивляет».
- Насколько важен Gato?
- Важен. Оливер Лемон говорит, что, что искусственный интеллект, обученный выполнению различных задач, обеспечивает основу общих знаний, на которой можно построить более адаптивную модель. Лаборатория DeepMind не ответила на просьбу о комментарии.
Лаборатория DeepMind
• в 2010 основана Alphabet для разработки искусственного интеллекта (ИИ)
• в 2014 реорганизована как подструктура Google
• в 2016 созданный лабораторией ИИ AlphaGo обыграл чемпиона мира по игре в го Ли Се Дола
• с 2017 совершенствует ИИ AlphaZero, чье машинное обучение с подкреплением (Reinforcement Learning) позволяет методично обыгрывать самые мощные программы по игре в го, шахматы, сёги (японские шахматы)
Первоначальная версия статьи опубликована в научнопопулярном журнале New Scientist и опубликована в Postimees с разрешения издания. Перевод с английского Марилийс Колк.