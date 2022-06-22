Gato – искусственный интеллект от DeepMind

- Создан ли AGI, наконец?

- Янн ЛеКун, ведущий специалист по искусственному интеллекту в компании Meta (владелец соцсети Facebook), считает, что ответ отрицательный. Люди «специализированы», машины тоже. Недавно он написал в своем блоге, что «искусственный интеллект, созданный человеком» должен начать овладевать различными профессиями. Но таких высот мы еще не достигли. «У нас до сих пор нет схемы обучения, которая позволит машинам изучать устройство мира, как это делают дети людей и животных, – добавил ЛеКун. – Мы даже не очень близки к решению проблемы. Впереди еще много препятствий».

- Gato — это и есть AGI?

- Если де Фрейтас, считает, что Gato – это важный шаг вперед в развитии AGI, то другие в этом не уверены. Оливер Лемон, исследователь из Университета Хериот-Уотт в Эдинбурге, говорит, что «конец игры» – это просто неправда. Gato не является AGI. «Эти модели могут делать впечатляющие вещи, – признает он. – Но все же это не более чем сумма тщательно подобранных примеров, которые нужны для доказательство того, что результат достигнут».

На самом деле даже некоторые сотрудники DeepMind настроены скептически. Например, Дэвид Пфау написал в Твиттере: «Я реально не понимаю, почему люди так взволнованы докладом о Gato. Его авторы взяли ряд самостоятельно обученных компонентов и объединили их в единую сеть. Это ни с какой стороны не удивляет».