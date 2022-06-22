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Россия будет платить добровольцам за охрану границы с Эстонией

Патрушев предложил ФСБ привлекать гражданских к охране границ
rus.postimees.ee
Россия будет платить добровольцам за охрану границы с Эстонией
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Николай Патрушев.
Николай Патрушев. Фото: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

Бывший директор ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предлагает привлекать к охране государственной границы добровольцев. Высокопоставленный силовик и многолетний соратник Владимира Путина уверен, что такая помощь ФСБ необходима и за нее можно платить, а добровольцы нужны в том числе на границе с Эстонией.

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