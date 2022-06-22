Россия будет платить добровольцам за охрану границы с Эстонией

Бывший директор ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предлагает привлекать к охране государственной границы добровольцев. Высокопоставленный силовик и многолетний соратник Владимира Путина уверен, что такая помощь ФСБ необходима и за нее можно платить, а добровольцы нужны в том числе на границе с Эстонией.