Экс-президент Эстонии в роли эксперта для Украины, смелое заявление президента Казахстана Токаева, проблемы с коррупцией и новые технологии войны – в обзоре украинских СМИ за минувшую неделю.
Обзор украинских СМИ: проблема коррупции, ожидание перелома и позиция Казахстана
Украинские издания активно обсуждают важные международные встречи минувшей недели. Точнее, возникший между ними яркий контраст, демонстрирующий различие международного внимания к событиям в разных странах. Эксперт киевского Института мировой политики Евген Магда сопоставляет визиты лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев, с одной стороны, и очередной Санкт-Петербургский экономический форум.
В прежние годы мероприятие в российской «северной столице» вызывало высокий интерес международных наблюдателей, его также посещали лидеры ведущих западных стран. Однако после начала войны в Украине этот форум стал наглядным доказательством того, в какую международную изоляцию Россия сама себя загнала.
На форуме Путин продолжил свою известную антизападную риторику, но показательно, что его слушателями оказались такие «видные экономисты», как главари марионеточных донбасских «республик», а также делегация афганских талибов. Последние в России до сих пор официально запрещены как террористическая организация, однако в Петербурге их никто не арестовал, но напротив – они встретили пышный прием. Это еще раз свидетельствует о том, что все кремлевские юридические категории сугубо условны и легко подчиняются текущей конъюнктуре момента. Надо продемонстрировать «международный» статус форума – подойдут и талибы…
«Евразийский союз» рассыпается?
И все же довольно крупный зарубежный гость на Петербургском форуме был – это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Однако, как пишет УНИАН, там он совершил весьма «диссидентский» жест – заявил о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании «ЛНР» и «ДНР». У Казахстана также есть основания опасаться кремлевских имперских амбиций, поэтому проект «Евразийского Союза», с помощью которого Москва пытается удержать в своей орбите страны постсоветского пространства, очевидно, начал давать трещины.
Это проявляется уже и в конкретных экономических решениях. Газета «Сегодня» сообщает, что Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти в порту Новороссийск на побережье Черного моря. В ответ власти Казахстана заблокировали на своей территории 1700 вагонов с углем, который транзитом доставлялся в Россию.
Керсти Кальюлайд выступила как эксперт по евроинтеграции
А интеграция Украины в Европейский Союз, тем не менее, продолжается, несмотря на развязанную Россией войну. «Украинская правда» публикует статью экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд, написанную ею в соавторстве с организатором Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, о том, какие шаги должны предпринять украинские власти для скорейшего вступления в ЕС.
По мнению авторов, скорость этого процесса главным образом зависит от действий самой Украины, правовая система которой должна полностью соответствовать европейским стандартам. Но с другой стороны, они также призывают европейских деятелей способствовать этому процессу и начать процедуру интеграции на саммите ЕС 24 июня.
Гранты для малого бизнеса и визы с Россией
Показателем европеизации украинской экономической системы может стать и система грантов для развития малого бизнеса, разработанная правительством этой страны. Издание «Дело» сообщает, что предприниматели могут получить гранты в размере 250 тысяч гривен (около 8 тысяч евро). Это станет важной мерой для подержки украинской экономики в трудных военных условиях, а прозрачность отчетности поможет справиться с коррупционными явлениями, которые, увы, все еще присущи украинской экономике и вызывают нарекания европейских институтов.
При этом Украина решила с 1 июля ввести визы с Россией – страной, которая помимо военной агрессии, долгие годы также способствовала коррупции в украинской экономике.
«Часы начали обратный отсчет»
- уверен советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк, сравнивший нынешнюю ситуацию с «переломным» 1943 годом во Второй мировой войне.
Аналитическое издание «Новое время» публикует экспертную статью Ивана Верстюка, который перечисляет изменившиеся технологии войны по сравнению с 2014-2015 гг. Это колоссальный рост значимости авиации, в том числе беспилотников, и новое поколение западной артиллерии, которое позволяет ВСУ успешно сдерживать вторжение.
Также существенным позитивным отличием украинской обороны от войск оккупантов, по мнению автора, является децентрализованный характер первой, когда самостоятельные тактические решения принимают офицеры, действующие на линии фронта. Тогда как российские войска, по своей привычке к «вертикали власти», дожидаются приказов от далеких командиров, которые могут совершенно не разбираться в текущей обстановке, и поэтому оккупанты несут значительные потери. А «на стороне украинской армии – хорошее знание ландшафта и географии районов боевых действий».
Исторически автор сопоставляет нынешнюю войну с «войной Греции за независимость от Османской империи в 1821-1829 годах, когда армия греческих волонтеров сумела победить турецкую армию, которая имела значительное преимущество в личном составе и вооружении». Однако насчет сроков он все же более оптимистичен и утверждает, что «нынешнее планирование должно строиться на принципе исчисления месяцев, а не лет».
Как выжить во время войны?
Уже почти четыре месяца полномасштабного российского вторжения в Украину, конечно, радикально изменили состояние общества. Разумеется, первоочередное внимание должно быть уделено поддержке обороняющейся армии и спасению мирных жителей, оказавшихся в зоне боевых действий или под оккупацией. Однако проблема выживания затрагивает и тех украинцев, которые проживают в тылу, и это проблема поиска «life-war balance».
Психолог Елена Любченко рекомендует максимально избегать панических настроений, которые не помогают ничего решить, но лишь затрудняют поиск разумных решений. Действовать осознанно и эффективно, следить за своим здоровьем и почаще вместо негативных эмоций включать чувство юмора: «улыбаться полезно для приближения победы».