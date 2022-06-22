Обзор украинских СМИ: проблема коррупции, ожидание перелома и позиция Казахстана

Украинские издания активно обсуждают важные международные встречи минувшей недели. Точнее, возникший между ними яркий контраст, демонстрирующий различие международного внимания к событиям в разных странах. Эксперт киевского Института мировой политики Евген Магда сопоставляет визиты лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии и Румынии в Киев, с одной стороны, и очередной Санкт-Петербургский экономический форум.

В прежние годы мероприятие в российской «северной столице» вызывало высокий интерес международных наблюдателей, его также посещали лидеры ведущих западных стран. Однако после начала войны в Украине этот форум стал наглядным доказательством того, в какую международную изоляцию Россия сама себя загнала.

На форуме Путин продолжил свою известную антизападную риторику, но показательно, что его слушателями оказались такие «видные экономисты», как главари марионеточных донбасских «республик», а также делегация афганских талибов. Последние в России до сих пор официально запрещены как террористическая организация, однако в Петербурге их никто не арестовал, но напротив – они встретили пышный прием. Это еще раз свидетельствует о том, что все кремлевские юридические категории сугубо условны и легко подчиняются текущей конъюнктуре момента. Надо продемонстрировать «международный» статус форума – подойдут и талибы…

«Евразийский союз» рассыпается?