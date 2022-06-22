Самая объемная мера Фонда справедливого перехода направлена на реализацию основанных на принципах климатической нейтральности крупномасштабных инвестиций, которые предназначены помочь диверсифицировать экономику Ида-Вирумаа, развить новые производства с высокой добавленной стоимостью и тем самым создавать в уезде новые производственно-сбытовые цепочки и рабочие места.
Министр Сутть подписал постановление об открытии меры по поддержке бизнес-инвестиций в Ида-Вирумаа
По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, данная мера старается учесть комплексные потребности предприятий, ведь в ее рамках можно подать заявку на поддержку как создания нового производства, так и для проведения необходимых для налаживания производства научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
«Ида-Вирумаа — это регион с огромным экономическим потенциалом, где можно внедрять инновации и увеличивать добавленную стоимость товаров и услуг за счет инвестиций, в том числе, в оцифровку и автоматизацию. Уже сегодня международные предприятия осуществляют крупные инвестиции в Ида-Вирумаа, что свидетельствует о привлекательности региона, в том числе для международного бизнеса. Данная мера поддержки стимулирует региональное развитие и рост компаний из разных секторов, от чего выигрывают как регион, так и Эстония в целом.
Кроме того, предусмотренные в рамках открывающейся меры гранты способствуют широкомасштабному развитию новых технологий в разнообразных отраслях экономики, что способствует притоку талантов в Ида-Вирумаа и возникновению бизнес-кластеров. Сильные региональные центры предпринимательства являются двигателем роста экономики Эстонии как сегодня, так и в будущем», — сказал Сутть.
Запланированный бюджет меры составляет 153 миллиона евро, которые, как ожидается, будут направлены на реализацию не менее 20 крупных проектов и создание 1000 новых рабочих мест в Ида-Вирумаа в период 2022–2026 гг. Максимальная сумма поддержки зависит от общего объема проекта, осуществляемых действий и ожидаемых результатов и может, как правило, составлять от 500 000 до 19 миллионов евро.
По словам координатора справедливого перехода Министерства финансов Ивана Сергеева, интерес к возможностям, предоставляемым в Ида-Вирумаа фондом справедливого перехода, высок, что дает надежду на динамичную реализацию запускаемой меры. «Несмотря на всю неопределенность, интерес к осуществлению инвестиций в Ида-Вирумаа в последние месяцы скорее вырос, ведь хотя некоторые компании и приняли решение временно приостановить свои проекты в регионе, тут же их место заняли другие. Поэтому радостно, что правительство разрешило запустить данную оперативную меру при определенных условиях уже до окончательного утверждения плана справедливого перехода Еврокомиссией», — отметил Сергеев.
«Эстония в целом и Ида-Вирумаа в частности являются привлекательным местом для осуществления инвестиций как эстонскими, так и существующими и новыми иностранными инвесторами. Запускаемая мера помогает привлечь к происходящему в Эстонии зеленому перевороту еще больше крупных международных проектов, что имеет большое значение для экономического развития и обеспечения конкурентоспособности как Эстонии, так и Ида-Вирумаа, а также помогает разнообразить местную бизнес-среду. Немаловажно, что капиталоемкие проекты с высокой добавленной стоимостью способствуют привлечению в Ида-Вирумаа талантов и помогают создать много рабочих мест», — сказал Лаури Лугна, председатель правления совместной организации EAS и Kredex (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus).
Мера по поддержке бизнес-инвестиций в Ида-Вирумаа финансируется из Фонда справедливого перехода, поэтому окончательные решения о финансировании проектов смогут быть приняты лишь после одобрения Европейской комиссией представленного ей Эстонией в июне территориального плана справедливого перехода (предположительно, одобрение плана справедливого перехода Европейской комиссией произойдет осенью 2022 года). Таким образом, предприятия, заинтересованные в осуществление инвестиций в Ида-Вирумаа, смогут вскоре зарегистрироваться на консультацию в Фонде предпринимательства и инноваций (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus), а также составить и подать свои официальные заявки, однако для получения окончательного решения о финансировании необходимо будет дождаться выполнения вышеупомянутого условия.
Фонд справедливого перехода — это финансовый механизм, созданный Европейским Союзом для поддержки экономики, людей и окружающей среды в тех регионах, которые сталкиваются с серьезными социально-экономическими проблемами в связи с достижением целей Европейского Союза в области энергетики и климата до 2030 года и климатической нейтральности к 2050 году.