Министр Сутть подписал постановление об открытии меры по поддержке бизнес-инвестиций в Ида-Вирумаа

По словам координатора справедливого перехода Министерства финансов Ивана Сергеева, интерес к возможностям, предоставляемым в Ида-Вирумаа фондом справедливого перехода, высок, что дает надежду на динамичную реализацию запускаемой меры. «Несмотря на всю неопределенность, интерес к осуществлению инвестиций в Ида-Вирумаа в последние месяцы скорее вырос, ведь хотя некоторые компании и приняли решение временно приостановить свои проекты в регионе, тут же их место заняли другие. Поэтому радостно, что правительство разрешило запустить данную оперативную меру при определенных условиях уже до окончательного утверждения плана справедливого перехода Еврокомиссией», — отметил Сергеев.

«Эстония в целом и Ида-Вирумаа в частности являются привлекательным местом для осуществления инвестиций как эстонскими, так и существующими и новыми иностранными инвесторами. Запускаемая мера помогает привлечь к происходящему в Эстонии зеленому перевороту еще больше крупных международных проектов, что имеет большое значение для экономического развития и обеспечения конкурентоспособности как Эстонии, так и Ида-Вирумаа, а также помогает разнообразить местную бизнес-среду. Немаловажно, что капиталоемкие проекты с высокой добавленной стоимостью способствуют привлечению в Ида-Вирумаа талантов и помогают создать много рабочих мест», — сказал Лаури Лугна, председатель правления совместной организации EAS и Kredex (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus).

Мера по поддержке бизнес-инвестиций в Ида-Вирумаа финансируется из Фонда справедливого перехода, поэтому окончательные решения о финансировании проектов смогут быть приняты лишь после одобрения Европейской комиссией представленного ей Эстонией в июне территориального плана справедливого перехода (предположительно, одобрение плана справедливого перехода Европейской комиссией произойдет осенью 2022 года). Таким образом, предприятия, заинтересованные в осуществление инвестиций в Ида-Вирумаа, смогут вскоре зарегистрироваться на консультацию в Фонде предпринимательства и инноваций (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus), а также составить и подать свои официальные заявки, однако для получения окончательного решения о финансировании необходимо будет дождаться выполнения вышеупомянутого условия.