Бизнесмен о миллионном споре с Центристской партией: это было утомительно

На прошлых выходных Центристская партия сообщила, что ее бывший рекламный партнер Midfield OÜ отказался от иска против партии, так как административный суд уже вынес решение о запрещенном пожертвовании и смысла в отдельном гражданском процессе в уездном суде нет.

Генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимаги пояснил, что иск касался организованных со стороны Midfield избирательных кампаний Центристской партии в 2009–2015 годах. Эпопея многолетнего спора завершилась в начале мая, когда партия вернула бывшему рекламному партнеру запрещенное пожертвование в размере 843 000 евро (примерная стоимость организованной для центристов кампании в нарушение действующих правил финансирования партий).

«После вынесения решения по административному делу комиссия по надзору за финансированием политических партий скорректировала выданное партии предписание, поэтому отдельный гражданский процесс не имел дальнейшего смысла. После того, как Центристская партия выполнила предписание комиссии, отношения между Midfield и партией были полностью урегулированы», — пояснил Ханимяги.

Петтай: спор был утомительным

«Мы решили отказаться от иска, потому что большая часть спора была разрешена административным судебным решением», — сказал Петтай в кратком комментарии.