Россия готовит «практический» ответ Литве на запрет транзита в Калининград

Ответные меры РФ на запрет транзита грузов в Калининградскую область будут лежать не в дипломатической, а в практической плоскости, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Экс-директор ФСБ утверждает, что «их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».