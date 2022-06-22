Ответные меры РФ на запрет транзита грузов в Калининградскую область будут лежать не в дипломатической, а в практической плоскости, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Экс-директор ФСБ утверждает, что «их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».
Для подписчиков
Россия готовит «практический» ответ Литве на запрет транзита в Калининград
«Последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы»
Россия готовит «практический» ответ Литве на запрет транзита в Калининград
Ключевые слова