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Россия готовит «практический» ответ Литве на запрет транзита в Калининград

«Последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы»
rus.postimees.ee
Россия готовит «практический» ответ Литве на запрет транзита в Калининград
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Russian Foreign Ministry

Ответные меры РФ на запрет транзита грузов в Калининградскую область будут лежать не в дипломатической, а в практической плоскости, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Экс-директор ФСБ утверждает, что «их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы».

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