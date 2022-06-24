Ученые надеются, что серьезно угрожающие нам кризисы климата и биоразнообразия удастся разрешить одновременно. Сама природа не только страдает от изменений, но и адаптируется к ним.
Травоядные животные умеют тушить пожары
В обзорной статье «Роль крупных диких животных в смягчении последствий климатических изменений и адаптации к ним» (Current Biology, Том 32, № 4) описывается, как крупные млекопитающие влияют на изменение климата. Авторы из Великобритании, Дании и США установили, что наличие животных влияет на динамику пожаров в природных зонах, характеристики отражательной способности поверхностей (альбедо), рост растений и уровень углерода в почве.
Как воспроизводятся экосистемы
В интервью Science Daily ведущий автор обзора, профессор Института экологических изменений Оксфордского университета Ядвиндер Maлхи отмечает, что «в классическом смысле охрана природы фокусируется либо на поглощении деревьями углерода, либо на защите крупных млекопитающих. В данном исследовании анализируется, можно ли совмещать эти два направления. Важно понять, может ли восстановление и защита крупных популяций млекопитающих помочь справиться с изменением климата и адаптироваться к нему», – полагает Малхи.
Пожары и последующая смена естественных сообществ предусмотрены эволюцией многих экосистем. В связи с антропогенным изменением климата возросло количество и интенсивность пожаров, особенно в регионах с тропическим, субтропическим, средиземноморским и умеренно-холодным (бореальным) климатом. Естественному снижению пожароопасности способствуют формы питания. Травоядные животные поедают легко воспламеняемое сухое сено, а листоядные, в свою очередь, препятствуют вертикальному распространению огня.
В частности, крупные травоядные млекопитающие охраняют экологические сообщества с высокой пожароопасностью, такие как открытые саванны и леса умеренного пояса. Они также отвечают за видовое разнообразие растительности и визуальную дифференциацию ландшафта. Предотвращение пожаров защищает виды, живущие в этих сообществах, и предотвращает выбросы СО2 и различных аэрозолей. Хищники также регулируют численность и видовой состав травоядных млекопитающих через пищевые цепи. Экосистемы с богатыми и разнообразными пищевыми цепями обычно более устойчивы к внешним воздействиям.
Животные делают этот мир лучше
В течение жизни крупные травоядные выделяют много метана. Но на тепловой баланс Земли сильнее влияет поверхностная радиация, чей уровень зависит от диких животных. Листоядные животные обнажают поверхность (будь то снег или трава), имеющую более высокий отражательный эффект, чем деревья. Особенно важна активность травоядных в высоких широтах. Там травоядные поддерживают низкие температуры весной и осенью, больше открывая снежную поверхность солнцу. Создание такого микроклимата не только замедляет климатические изменения, но и помогают к ним адаптироваться.
Однако в пастбищных экосистемах (особенно в районах с умеренным, субтропическим и тропическим климатом) крупные млекопитающие увеличивают емкость почвы для хранения углерода, распространяя семена растений. Интенсивная растительность улавливает углерод в дополнение к другим питательным веществам в течение всего жизненного цикла. Долгосрочное сохранение избыточного углерода в земле помогает сдерживать изменение климата и оздоровляет почву.
Мы вновь убеждаемся в том, что все в природе взаимосвязано. В результате создаются различные среды обитания, а растения распространяются на большие площади, что повышает устойчивость экосистем к резким изменениям. Улучшается и микроклимат местных сообществ.
Ученые отмечают, что для управления природоохранной деятельностью важно учитывать различие между тем, когда крупные млекопитающие повышают устойчивость экосистемы к изменению климата, и когда они способствуют адаптации к изменению видов. Тем не менее, реально говорить о целенаправленном связывании двух процессов.
Если адаптация к изменениям не удалась, необходимо внести изменения в действующие сообщества, привлекая в него крупных млекопитающих.