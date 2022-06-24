Травоядные животные умеют тушить пожары

Животные делают этот мир лучше

В течение жизни крупные травоядные выделяют много метана. Но на тепловой баланс Земли сильнее влияет поверхностная радиация, чей уровень зависит от диких животных. Листоядные животные обнажают поверхность (будь то снег или трава), имеющую более высокий отражательный эффект, чем деревья. Особенно важна активность травоядных в высоких широтах. Там травоядные поддерживают низкие температуры весной и осенью, больше открывая снежную поверхность солнцу. Создание такого микроклимата не только замедляет климатические изменения, но и помогают к ним адаптироваться.

Однако в пастбищных экосистемах (особенно в районах с умеренным, субтропическим и тропическим климатом) крупные млекопитающие увеличивают емкость почвы для хранения углерода, распространяя семена растений. Интенсивная растительность улавливает углерод в дополнение к другим питательным веществам в течение всего жизненного цикла. Долгосрочное сохранение избыточного углерода в земле помогает сдерживать изменение климата и оздоровляет почву.

Мы вновь убеждаемся в том, что все в природе взаимосвязано. В результате создаются различные среды обитания, а растения распространяются на большие площади, что повышает устойчивость экосистем к резким изменениям. Улучшается и микроклимат местных сообществ.

Ученые отмечают, что для управления природоохранной деятельностью важно учитывать различие между тем, когда крупные млекопитающие повышают устойчивость экосистемы к изменению климата, и когда они способствуют адаптации к изменению видов. Тем не менее, реально говорить о целенаправленном связывании двух процессов.