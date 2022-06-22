Таллинн считает важным выразить поддержку Украине. Сегодня, 22 июня, в парке Лембиту на площади 134 м2 посадили 1507 подсолнухов.
Клумбу в парке Лембиту засадили национальными цветами Украины
«Клумба устроена на месте будущей площади Украины. В этом году мы начинаем разработку проекта ландшафтной архитектуры площади Украины и окружающего пространства парка Лембиту, в рамках этого состоится перепланировка парка, чтобы в нем появилась площадь Украины как таковая. Цель заключается не в том, чтобы просто привести парк в порядок, но в том, чтобы сформировать целостное городское пространство, характерное для района Кесклинн, в котором достойно была бы отмечена борьба украинского народа за свою свободу, а также, чтобы появилась дополнительная ценность для местного населения», — сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, что на пересечении парковых дорожек из четырех клумб сформируется поляна подсолнухов, проходя через которую никто не останется равнодушным.
На освещенном участке высажены подсолнухи трех разных сортов, имеющих разную высоту. Самыми высокими (1,5 м) вырастут цветы сорта Golden Hedge, средними - Moonshine и Statement, по краям будут высажены цветы сорта Teddy Bear, вырастающие высотой 60 см. На пересечении парковых дорожек из четырех клумб сложится поляна подсолнухов, разные высоты создадут и подчеркнут динамичность композиции. Цветы постепенно распустятся и будут радовать глаз до наступления осенних холодов.
Посадку цветов организовал Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Площадь Украины расположена в центре парка Лембиту между улиц Лембиту, Вамбола и Лаутери. Рядом с площадью находится здание Министерства иностранных дел и площадь Исландии, которые вместе с площадью Украины сформируют единый ансамбль.