Сийри Лайдла: О, Таара*, помоги!

Нет, я их не искала, но время от времени находила. Я просто, так сказать, натыкалась на них. Вопрос: брать или оставить. Вопрос в отношении. В этической внутренней борьбе, если хотите. Если я возьму это, я становлюсь предполагаемой бабкой-алкоголичкой; если оставлю валяться, эта бутылка, брошенная безответственным человеком, будет загрязнять природу, а я потеряю свои десять центов, условно говоря, вознаграждение нашедшему.

Кроме того, этот вид деятельности может за долгое время войти в привычку, и вскоре я и стану тем, кто шарит рукой внутри мусорного бака... Пока еще нет, но поди знай - если цены на продукты еще будут расти, может быть, мы все полезем копошится в мусорке... Это было ироническое отступление, будем надеяться, до той поры еще пройдет какое-то время.

Я замечаю банку пива на траве. Оп-па, хватаю банку и пихаю в пакет. Я оглядываюсь по сторонам - никто не увидел?

Наверняка видели. За мной наблюдает тысяча окрестных окон. Уж, наверное, все только и наблюдают за тем, как хлопочет старая сборщица бутылок, думаю я, чувствуя на шее злорадные и жалеющие взгляды. Нет, наверное, это уже какая-то паранойя. Нет никому дела до моей охоты за баночками. Ощущение все равно дрянное.