Как правильно сражаться: Харьков позволила отстоять территориальная оборона

И украинские, и западные военные эксперты убеждены, что территориальную оборону можно использовать эффективно, но ее организацией следовало заниматься до войны. Так считает и Виктор Верцнер, майор армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в прошлом инструктор Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Майор армии Израиля Виктор Верцнер считает, что ничего изобретать не нужно. Фото: Личный архив Виктора Верцера

Не изобретать велосипед

Опыт майора Верцнера делает его настоящим экспертом. «В Израиле нет территориальной обороны, но есть определенные подразделения быстрого реагирования, которые действуют на приграничных территориях. Аналогичным образом территориальную оборону можно было задействовать и в Украине. Но этим надо было заниматься до, а не после вторжения, – говорит Верцнер. – Нет необходимости ничего изобретать, если все и так хорошо работает в других странах мира. Украине нужна триада обороны – профессиональная армия, резервисты и отряды быстрого реагирования в приграничных зонах».

Харьковский доброволец «Викинг» признает, что именно израильский опыт наиболее приемлем для Украины, которой теперь жить с врагом по ту сторону границы. Поэтому все крупные приграничные города, такие как Харьков, Сумы или Чернигов должны быть превращены в крепости со своей системой укреплений и постоянным дежурством военных, а не только пограничных служб. Кроме того, Украине стоит запустить процесс переговоров с Израилем о покупке у него системы противоракетной обороны «Железный купол». Чтобы люди впредь спали спокойно.

Тяжело в бою без науки

Бывший нацгвардеец Владимир Товкис ведет занятие по минной безопасности. Фото: Личный архив Владислава Товкиса