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Бывший министр внутренних дел Кристиан Яани покинул Центристскую партию

Андрес Эйнманн
Бывший министр внутренних дел Кристиан Яани покинул Центристскую партию
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Кристиан Яани
Кристиан Яани Фото: Mihkel Maripuu

Бывший министр внутренних дел и бывший префект полиции Кристиан Яани вышел из Центристской партии и объявил, что продолжит работать вне политики, пишет Postimees.

Яани стал членом Центристской партии 9 июня прошлого года. Его членство в партии закончилось сегодня, 22 июня.

Яани объяснил, что его целью всегда было посвятить себя сфере внутренней безопасности, чтобы все люди в Эстонии были в безопасности, а те, кто помогает в ее обеспечении, ценились.

«Как министр, я получил прекрасный опыт в области, которая так близка моему сердцу. Во время различных кризисов я смог увидеть сферу внутренней безопасности с самых разных сторон. Все это было для меня вызовом, но также и возможностью», — сказал он.

Кристиан Яани стал министром внутренних дел 26 января 2021 года, когда к власти пришло правительство Партии реформ и Центристской партии во главе с Каей Каллас. Срок его полномочий на посту министра закончился 3 июня этого года, когда президент Алар Карис по предложению премьер-министра Каи Каллас отправил в отставку всех министров от Центристской партии.

Прежде чем стать министром внутренних дел, Кристиан Яани более 20 лет проработал в полиции, он покинул полицейскую службу в 2021 году в должности префекта Пыхьяской префектуры.

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