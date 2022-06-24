Почему цены на эстонскую клубнику так сильно различаются?

Меньшее количество искусственных химических веществ, содержащихся в эстонской клубнике, по сравнению со многими импортными ягодами, является одной из причин, повышающих ее ценность и цену. Учитывая рыночную цену, нельзя забывать, что стоимость высадки гектара клубники составляет до 15 000 евро, а один гектар может вместить до 30 000 растений. Хорошее поле дает с гектара около пяти тонн урожая в год. Но не спешите сейчас подсчитывать доход производителя! Также необходимо учитывать цену на удобрения, транспорт, упаковку и электроэнергию. Электричество, если кто-то не знает, необходимо для охлаждения больших складских помещений.

Также нужно найти тех, кто готов собирать клубнику с поля. Родители Лиллеметс наняли шесть человек из волости Кастре и пять украинцев на три гектара земли. Они хотели бы взять еще шестерых украинцев, но не смогли связаться с теми, кто помогал раньше; они даже не знают, где они сейчас. Вместо уже проверенных помощников они нашли шесть прибывших в Эстонию военных беженцев. Все они – горожане, не имеющие опыта ведения сельского хозяйства. «Я не могу себе представить, как они справятся», – говорит Лиллеметс. Неизвестно и то, как долго они вообще смогут помогать, потому что скорее всего при первой возможности они вернутся на родину.