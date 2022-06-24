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Почему цены на эстонскую клубнику так сильно различаются?

Прийт Пуллеритс
, журналист
Почему цены на эстонскую клубнику так сильно различаются?
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Поедатель клубники
Поедатель клубники Фото: Johan Elm
  • Вновь наступило время эстонской клубники
  • Цена за килограмм местной клубники определяется сортом, диаметром, цветом и другими характеристиками
  • В рабочей силе, прибывшей из Украины из-за войны, нельзя быть полностью уверенным

В понедельник в семь часов вечера в Тартуском уезде, в сторону хутора Лаари, который находится в двухстах метрах от трассы Эльва-Пухья, сворачивают три машины, у водителей которых, без сомнения, уже текут слюнки. Из беседы хозяйки хутора Кадри Небокат с гостями становится ясно, что водители – ее старые клиенты. Они уже привыкли покупать собранную с ее поля клубнику, пишет Postimees.

Вновь наступило время эстонской клубники. По крайней мере на тех полях, которые с апреля защищены агротекстильным материалом – это помогает поддерживать постоянную температуру и тем самым ускоряет созревание ягод. Один вечерний покупатель уносит из дома Небокат четырехкилограммовую коробку, цена кторой – девять евро. На рынке пришлось бы отдать десять.

Но есть и такие фермеры, которые на рынке за килограмм свежей клубники просят до 15 евро, потому что урожай по-прежнему скудный. По словам выращивающих клубнику в открытом грунте фермеров, до конца недели крупных ягод не будет. Пиковое время, когда предложение начнет удовлетворять спрос населения, а то и превышать его, ожидается к концу июня или началу июля. Затем цена снизится, предположительно, до пяти евро, говорит Эльке Лиллеметс, занимающаяся продажей клубники, выращенной на ферме ее родителей в деревне Марьямаа недалеко от Тарту.

Однако нет уверенности в том, что прогноз цен сработает. Весной Небокат говорила, что урожай клубники в этом году будет хорошим, но сейчас, когда ягоды созрели, дает другую оценку: урожай будет средним, по крайней мере, в Южной Эстонии. Это связано с влажной и холодной погодой, которая способствовала распространению плесени и гнили. Уничтожению урожая также способствуют и многие вредители, такие как трипсы, вызывающие пятна на листьях клубники, и цветоеды, обкусывающие цветок так, что у ягод нет возможности расти. «Они губят клубнику уже на начальных стадиях», – описывает Лиллеметс. Степень эффективности средств защиты растений ограничена правилами.

Меньшее количество искусственных химических веществ, содержащихся в эстонской клубнике, по сравнению со многими импортными ягодами, является одной из причин, повышающих ее ценность и цену. Учитывая рыночную цену, нельзя забывать, что стоимость высадки гектара клубники составляет до 15 000 евро, а один гектар может вместить до 30 000 растений. Хорошее поле дает с гектара около пяти тонн урожая в год. Но не спешите сейчас подсчитывать доход производителя! Также необходимо учитывать цену на удобрения, транспорт, упаковку и электроэнергию. Электричество, если кто-то не знает, необходимо для охлаждения больших складских помещений.

Также нужно найти тех, кто готов собирать клубнику с поля. Родители Лиллеметс наняли шесть человек из волости Кастре и пять украинцев на три гектара земли. Они хотели бы взять еще шестерых украинцев, но не смогли связаться с теми, кто помогал раньше; они даже не знают, где они сейчас. Вместо уже проверенных помощников они нашли шесть прибывших в Эстонию военных беженцев. Все они – горожане, не имеющие опыта ведения сельского хозяйства. «Я не могу себе представить, как они справятся», – говорит Лиллеметс. Неизвестно и то, как долго они вообще смогут помогать, потому что скорее всего при первой возможности они вернутся на родину.

Небокат нужно 40 пар рук, чтобы собрать клубнику с шести гектаров ее фермы. Часть работников уже на месте, половина из них – военные беженцы.

Она не осмеливается быть полностью уверенной в рабочей силе, прибывшей в Эстонию из Украины. По ее словам, те, кто приехал из деревни, справятся, но тех, кто приехал из города, работа пугает. Например, с Небокат говорил 29-летний украинец, который по профессии юрист, бежавший с оккупированной Россией территории. Он владел несколькими языками, подтверждал, что может работать головой, но понимал и честно признавался, что не справится со сбором клубники. Он сказал прямо, что после того, как получил более точное представление о работе, понял, что не справился бы с такой задачей.

Сборщики клубники зарабатывают от четырех с половиной до шести евро в час. Для украинцев это та оплата, которая их привлекает. За эти деньги найдутся и эстонцы, которые живут в деревне, где зарплаты ниже, чем в городе. Жалоб на нехватку рабочей силы нет.

Если кто-то и жалуется, то это скорее покупатели, которые не понимают, почему одна клубника может стоить намного дороже, чем другая – мол, эстонская клубника везде одинаковая. Но это не так! Если раньше урожай условно делился на две группы: красивая клубника и клубника для варенья, то теперь его делят на три: экстра, 1-й и 2-й сорт. Какая ягода к какому классу относится, зависит от четких критериев: диаметра, цвета и других характеристик. Например, клубника 2-го класса может быть слегка грязной, а клубника 1-го класса и экстра – нет.

Поскольку все, наверное, знают, что сравнивать яблоки с апельсинами не стоит, то в клубничный сезон надо иметь в виду, что не стоит сравнивать красивую и дорогую клубнику с любой другой клубникой.

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