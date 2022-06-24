Почему цены на эстонскую клубнику так сильно различаются?

Она не осмеливается быть полностью уверенной в рабочей силе, прибывшей в Эстонию из Украины. По ее словам, те, кто приехал из деревни, справятся, но тех, кто приехал из города, работа пугает. Например, с Небокат говорил 29-летний украинец, который по профессии юрист, бежавший с оккупированной Россией территории. Он владел несколькими языками, подтверждал, что может работать головой, но понимал и честно признавался, что не справится со сбором клубники. Он сказал прямо, что после того, как получил более точное представление о работе, понял, что не справился бы с такой задачей.
Сборщики клубники зарабатывают от четырех с половиной до шести евро в час. Для украинцев это та оплата, которая их привлекает. За эти деньги найдутся и эстонцы, которые живут в деревне, где зарплаты ниже, чем в городе. Жалоб на нехватку рабочей силы нет.
Если кто-то и жалуется, то это скорее покупатели, которые не понимают, почему одна клубника может стоить намного дороже, чем другая – мол, эстонская клубника везде одинаковая. Но это не так! Если раньше урожай условно делился на две группы: красивая клубника и клубника для варенья, то теперь его делят на три: экстра, 1-й и 2-й сорт. Какая ягода к какому классу относится, зависит от четких критериев: диаметра, цвета и других характеристик. Например, клубника 2-го класса может быть слегка грязной, а клубника 1-го класса и экстра – нет.
Поскольку все, наверное, знают, что сравнивать яблоки с апельсинами не стоит, то в клубничный сезон надо иметь в виду, что не стоит сравнивать красивую и дорогую клубнику с любой другой клубникой.