ВИДЕО ⟩ «Зачем алкоголь? Это молодежь выпивает, а старики нет». Жители Таллинна рассказали о планах на Иванов день

– Как вам ярмарка?

Иво: Ярмарка, ой, я здесь редко бываю. Второй раз в жизни. Маловато, да?

Вера: Нормально, хорошо. Нравится. Я купила себе обувь и рыбу.

Роман: Да, нет. Вроде, всего хватает на ярмарке. Ну, вот. Купили детям шапочки, кепочки. Так, все хватает.

– Какие у вас сегодня планы?

Феликс и Ольга: Ну, пройти. Мы только пришли. Пройтись и посмотреть, а там решим, что делать.

Александра: Муж на работе. Придет с работы вечером, посмотрим, куда мы поедем.

Светлана: На дачу уехать, за город в Муствеэ. Мы далеко живем там.

Роман: А, сегодня мы в Стокгольм уплываем. На вечер.

– А смущает ли вас, то, что на Иванов день много пьяных людей? Может стоило бы сделать в Пыхья-Таллинне тоже день без алкоголя? Как в Ласнамяэ. Что думаете?

Феликс и Ольга: Пока пришли и не заметили. Но, за. Мы за, чтобы безалкогольный. Потому что, приходят с семьями, с детьми, чтобы всем весело было. А, не от выпитого, а от атмосферы всей.

Роман: Ну, да. Наверное, смущает, что хватает пьяных людей. Но, безалкогольным, наверное, совсем. Ну, трудно сказать. Я как бы не употребляю алкоголь, поэтому для меня, да.

Александра: Ну, да. Конечно. Это был бы лучший вариант, потому что люди разные и можно говорить, что не стоит садиться пьяными за руль. Но, к сожалению, есть такие, кто ведет себя ненормально за рулем.

Светлана: Лучше бы, безалкогольным тоже в Копли был. Слишком много там, где мы живем. Там, где как раз бары и магазины, очень много в нетрезвом виде людей.