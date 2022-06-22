Минобороны об учениях по нападению на Эстонию: в этом нет ничего необычного, но мы серьезно относимся к ситуации

«Ситуация с безопасностью в Европе все еще очень серьезная из-за войны России против Украины, но непосредственной военной угрозы Эстонии в настоящее время нет. В преддверии саммита НАТО в Мадриде все больше признаков эскалации риторики и действий Российской Федерации в отношении стран Балтии. Подобную риторику Россия использует в отношении НАТО уже много лет», — заявил глава департамента стратегических коммуникаций Минобороны Томас Мелл.