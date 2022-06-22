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Минобороны об учениях по нападению на Эстонию: в этом нет ничего необычного, но мы серьезно относимся к ситуации

Андрес Эйнманн
Минобороны об учениях по нападению на Эстонию: в этом нет ничего необычного, но мы серьезно относимся к ситуации
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Учения "Запад-2021"
Учения "Запад-2021" Фото: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/EPA

По данным Минобороны, Россия годами отрабатывала войну против НАТО, поэтому ничего необычного в недавних симуляции ракетных ударов по Эстонии нет. Однако министерство серьезно относится к ситуации.

«Ситуация с безопасностью в Европе все еще очень серьезная из-за войны России против Украины, но непосредственной военной угрозы Эстонии в настоящее время нет. В преддверии саммита НАТО в Мадриде все больше признаков эскалации риторики и действий Российской Федерации в отношении стран Балтии. Подобную риторику Россия использует в отношении НАТО уже много лет», — заявил глава департамента стратегических коммуникаций Минобороны Томас Мелл.

Он отметил, что риторическая эскалация РФ в отношении Литвы по поводу применения санкций ЕС, которая была одобрена несколько месяцев назад, является необоснованным и преднамеренным антилитовским поведением.

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