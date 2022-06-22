«Репортеры без границ»: украинский фотограф Максим Левин, погибший под Киевом, был убит российскими военными

Представители RSF расследовали убийство Левина с 24 мая по 3 июня. В частности, они посетили лес, где нашли тела журналиста и его спутника, проанализировали фотографии, сделанные украинской стороной, и изъятые вещественные доказательства.

Среди прочего, расследователи осмотрели сгоревшую машину Левина, где они насчитали 14 пулевых отверстий. Им также удалось, как утверждается в отчете, найти пулю, которая попала в самого Левина, а также следы пребывания российских военных — упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые все еще могут содержать следы ДНК.

По версии RSF, 13 марта Левин в сопровождении Чернышова отправился в лес, который на тот момент находился под контролем российских военных. Они искали дрон фотографа, потерянный за несколько дней до этого, и были замечены российскими солдатами.

Далее, по одной из гипотез расследователей, россияне могли принять фотографа и его спутника за украинских военных и открыть огонь, а затем сжечь тела и машину. По другой версии, российские военные остановили автомобиль Левина и Чернышова, увезли их в лес на допрос, а затем убили и сожгли улики.

Как предполагают в RSF, к убийству фотографа могут быть причастны военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа, которые на тот момент находились в этом районе.