Украинский фотограф Максим Левин и сопровождавший его украинский солдат Алексей Чернышов, чьи тела нашли в апреле в Киевской области, были убиты российскими военными, возможно, после допросов и пыток. К таким выводам в результате расследования пришла международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF), пишет Meduza.io.
«Репортеры без границ»: украинский фотограф Максим Левин, погибший под Киевом, был убит российскими военными
Представители RSF расследовали убийство Левина с 24 мая по 3 июня. В частности, они посетили лес, где нашли тела журналиста и его спутника, проанализировали фотографии, сделанные украинской стороной, и изъятые вещественные доказательства.
Среди прочего, расследователи осмотрели сгоревшую машину Левина, где они насчитали 14 пулевых отверстий. Им также удалось, как утверждается в отчете, найти пулю, которая попала в самого Левина, а также следы пребывания российских военных — упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые все еще могут содержать следы ДНК.
По версии RSF, 13 марта Левин в сопровождении Чернышова отправился в лес, который на тот момент находился под контролем российских военных. Они искали дрон фотографа, потерянный за несколько дней до этого, и были замечены российскими солдатами.
Далее, по одной из гипотез расследователей, россияне могли принять фотографа и его спутника за украинских военных и открыть огонь, а затем сжечь тела и машину. По другой версии, российские военные остановили автомобиль Левина и Чернышова, увезли их в лес на допрос, а затем убили и сожгли улики.
Как предполагают в RSF, к убийству фотографа могут быть причастны военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы спецназа, которые на тот момент находились в этом районе.
Всей собранной информацией организация поделилась с украинскими властями.