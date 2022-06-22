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Напоминание: убедитесь, что вы в безопасности, прежде чем переходить железную дорогу!

rus.postimees.ee
Напоминание: убедитесь, что вы в безопасности, прежде чем переходить железную дорогу!
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Железная дорога. Снимок иллюстративный.
Железная дорога. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

С приходом лета количество участников дорожного движения увеличивается, поэтому Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает о требованиях безопасности при переходе через железную дорогу.

«Железные дороги являются зоной повышенного риска, где основными причинами аварий являются невнимательность и беспечность, часто усугубляемые использованием смарт-устройств и наушников. В свете начавшихся школьных каникул, когда все больше молодых людей самостоятельно передвигаются вблизи железной дороги, мы настоятельно напоминаем родителям о том, что необходимо рассказывать своим детям об опасностях железной дороги и правилах ее пересечения, – сказала руководитель железнодорожной службы при Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора Кади Завадскис. – При пересечении железной дороги необходимо соблюдать особую осторожность и полностью соблюдать правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки, светофоры и другие предупреждающие знаки».

Предприятия, занятые в железнодорожной сфере, передают в департамент информацию о почти случившихся происшествиях, которые, к счастью, не реализовались. Согласно этой статистике можно увидеть большой рост подобных происшествий именно с молодежью, прежде всего это связано с перебеганием дороги прямо перед движущимся поездом или опасным пересечением железной дороги пешком или на самокате.

Будучи участником движения важно помнить, что:

  • железную дорогу можно пересекать только по специально предусмотренному для этого переходу или переезду;
  • необходимо соблюдать особую осторожность при переходе через железную дорогу и убрать все отвлекающие факторы (наушники, смарт-устройства и так далее);
  • увидев или услышав приближающийся железнодорожный состав, необходимо всегда уступать ему дорогу;
  • при приближении к железной дороге необходимо соблюдать дорожные знаки, обращать внимание на звуковые и световые сигналы, положение шлагбаума и следовать указаниям регулировщика;
  • находиться в непосредственной близости к железной дороге рекомендуется только для пересечения железной дороги и посадки в пассажирский поезд или выхода из него;
  • железная дорога и территория вокруг нее не являются подходящим местом для прогулок, занятий спортом, игр или других видов досуга;
  • при пересечении железной дороги на велосипеде или скутере необходимо остановиться и сойти с велосипеда, не доезжая до железнодорожного переезда - иными словами, перейти железную дорогу как пешеход!

Больше информации о безопасности на железной дороге можно найти на сайте Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

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