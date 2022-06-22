Кая Каллас провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским

«Эстония поддерживает заявление Украины о вступлении в ЕС и предоставление статуса страны-кандидата по рекомендации Европейской комисии, которые будут обсуждаться на предстоящем завтра заседании Европейского совета, – сказала Каллас. – Это важная веха для Украины и Европейского союза, потому что Украина сражается за те демократические ценности, на которых основан ЕС. Я вновь заверила президента Зеленского, что Эстония поддерживает Украину на ее пути в ЕС и мы готовы всесторонне делиться своим опытом, чтобы их евроинтеграция была более эффективной».

Каллас и Зеленский также обсудили войну в Украине, последние события на фронте и поговорили о том, что можно сделать для поддержки Украины. «Президент Зеленский и украинцы высоко ценят вклад Эстонии в помощь им, но очевидно, что до тех пор, пока Россия не отступит, а Украина не выиграет войну, вклад западных стран не будет достаточным», – отметила Каллас.

«Мы должны продолжать оказывать помощь в виде вооружения и подготовки и следить за тем, чтобы она быстро достигала Украины. Эстония уже предоставила помощь в плане обучения и намерена это делать и в дальнейшем. Мы также должны по-прежнему оказывать гуманитарную помощь и экономическую поддержку Украине, в том числе при поддержке ЕС», – сказала премьер-министр.

В разговоре также обсудили, как поднять цену агрессии для России, в том числе посредством более эффективного применения санкций. «Россия продолжает чинить разрушения в Украине, угрожать другим соседям и создавать глобальный продовольственный кризис. Ясно, что не может быть никакого смягчения санкций, а наоборот – нужно продолжать максимально применять существующие санкции и продолжать работу над дополнительными. Многолетняя политика ЕС в отношении России изменилась. Нельзя вернуться к обычному общению с военными преступниками», – подчеркнула Каллас.