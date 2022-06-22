Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях в Украине.
Cводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине за неделю
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили об артиллерийском ударе по командному пункту 20-й общевойсковой гвардейской армии вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в Харьковской области. Он произошел 17 июня. Якобы в результате атаки погибло более 40 российских военнослужащих. Обрушение здания и горение тел затруднило опознание погибших.
Продолжается переброска бронетехники с воинских частей и складов хранения для восполнения потерь ВС РФ. Перевозки в западном направлении проходят через всю Россию. Одновременно с этим россияне восстанавливают и расширяют потенциал по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Якобы в Кронштадте уже четвертый месяц идет серийное производство БПЛА классов «Орион» и «Иноходец». Вдобавок к этому различные группы поддержки отправляют в части ВС РФ коммерческие дроны, приборы наблюдения и защитную экипировку – это говорит о том, что проблемы со снабжением на фронте никуда не делись.
В начале недели ВСУ нанес ракетный удар по нефтяным платформам «Черноморнефетгаза» в Черном море – они были захвачены россиянами в результате агрессии 2014 года. Якобы украинские силы поразили три вышки, однако надежных подтверждений этому пока не имеется.
Министерство обороны Великобритании сообщило об удачной ракетной атаке украинцев против корабля Черноморского флота РФ (ЧФ). Судя по всему, 17 июня ВСУ поразили спасательное буксирное судно «Спасатель Василий Бех», которое якобы везло оружие, личный состав и боеприпасы на остров Змеиный. Атаку произвели с помощью противокорабельного комплекса «Гарпун» (Harpoon).
Таким образом, похоже, что ЧФ не способен в полной мере контролировать северную и северо-западную части Черноморского моря. РФ не обладает полной свободой действий в воздухе, на морской поверхности и под водой. Господство на море необходимо не только для осуществления морских перевозок, но и блокады украинского побережья и осуществления огневой поддержки.
Псковская 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия понесла значительные потери, однако ее подразделения по-прежнему сохраняют боеспособность.
Харьковское направление (Восток)
ВС РФ продолжили укреплять свои позиции. В последние дни участились артиллерийские и воздушные удары по Харькову и окрестным населенным пунктам. Однако больших атак ни одна из сторон не предпринимала, линия фронта не менялась. В ушедшие дни в районе Изюма и Лимана работала преимущественно артиллерия. Несмотря на то, что на Изюмском выступе подвижные подразделения ВС РФ предпочитают стоять на месте, российские войска провели несколько атак в сторону Славянска. Результаты неизвестны.
Генеральный штаб ВСУ сообщает о действиях российской авиации в районе Лимана. Воздушные удары нацелены на размягчение обороны и создание помех перегруппировке украинских войск. Снижение активности российских войск в районе Изюма и Лимана скорее всего связано с попытками ВС РФ занять Северодонецк.
Рубеж Донецк – Луганск
О том, что большая часть Северодонецка контролируется российскими войсками уже было известно. Теперь эту информацию подтвердила администрация Луганской области. Украинские войска удерживают завод «Азот». Наиболее активные бои идут на границе промышленной зоны.
Также получила подтверждение информация о захвате Метелкино. Тем не менее, украинские войска блокированы, но не окружены. Якобы ВС РФ наращивает группировку и стягивает технику в районе Тошковки и Старобельска. Вероятнее всего, эти силы должны поддержать зачистку Северодонецка.
Генштаб ВСУ сообщил об успехах противника. ВС РФ захватили Подлесное, Мирную Долину и Устиновку. Эти продвижения свидетельствуют о намерении россиян выйти к Лисичанску с юго-востока. В этом случае им бы не пришлось форсировать реку Северский Донец.
В случае успеха ВС РФ над украинскими силами может нависнуть угроза окружения, которую возможно парировать планомерным отходом из Лисичанска. В этом случае российские войска избежали необходимости штурма завода «Азот». Как показали боевые действия в промзоне «Азовстали» в Мариуполе – атакующая сторона несет большие потери.
Соединения ВС РФ продолжили попытки перехвата трассы Т1302 между Бахмутом и Лисичанском: по этой дороге снабжаются украинские войска. Сообщается об атаках на Николаевку и Врубовку – захват этих населенных пунктов пока не подтверждается. Одновременно с этим российская артиллерия продолжила обстреливать трассу Т1302. Тем самым ВС РФ мешают снабжению ВСУ.
Южное направление
В последние дни ВСУ провели ряд локальных атак в районе Херсона. Якобы местами им сопутствовал успех, а темп продвижения составлял около 1-2 километров в день. На данный момент данные контратаки на стратегическую обстановку не влияют.
ВС РФ продолжают укреплять оборону в Херсонской области. Россияне нарастили интенсивность работы воздушной разведки в районе Николаева. Вдобавок к этому вдоль всей линии соприкосновения украинские силы подвергались воздействию артиллерии противника.
По информации ВСУ, российские войска продолжают перебрасывать технику и снаряжение под Васильевку (40 км южнее Запорожья) с целью усиления контроля над захваченными территориями Запорожской области.
Командир полка «Азов» сообщил о переходе украинских сил в Запорожье от обороны к активным действиям. Этому благоволит ослабление российской группировки в результате переброски подразделений в Луганскую область.