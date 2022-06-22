Cводка Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине за неделю

Продолжается переброска бронетехники с воинских частей и складов хранения для восполнения потерь ВС РФ. Перевозки в западном направлении проходят через всю Россию. Одновременно с этим россияне восстанавливают и расширяют потенциал по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Якобы в Кронштадте уже четвертый месяц идет серийное производство БПЛА классов «Орион» и «Иноходец». Вдобавок к этому различные группы поддержки отправляют в части ВС РФ коммерческие дроны, приборы наблюдения и защитную экипировку – это говорит о том, что проблемы со снабжением на фронте никуда не делись.